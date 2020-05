Například v kadeřnictví Nikoly Vágnerové na Husově náměstí v Rakovníku sotva stíhali zvedat telefony a přijímat objednávky.

ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

„My tu nikdy nemáme problém s lidmi, chodí nám sem pravidelně, ale takový nával jsme ještě nezažili. Spousta zákazníků nás přemlouvala, abychom je brali mimo. Jsme tady čtyři, takže si ještě nějakou skulinku najdeme, ale většinou máme diář hodně zaplněný,“ potvrzuje velký zájem kadeřnice Nikola Sánchezová, která přiznala, že dva poslední měsíce byly velmi náročné.

„Nájemné se platit musí, takže jsme moc rádi, že už můžeme konečně otevřít. Roušky jsou podle mě zbytečné a pod štíty se vůbec nedá stříhat. Ti, kteří mají brýle, se jim pořád zamlžují. Většina zákazníků chce, abychom si ochranné pomůcky sundali,“ dodává Nikola Sánchezová.

Obrovský zájem o kadeřnické služby pocítila například i Hana Stupková z kadeřnictví DUO. „Nezlobte se, ale vůbec nestíhám a za chvíli mám další zákaznici,“ reagovala na dotaz Deníku.

V pondělí opět otevřela svoje studio Pohoda také Renata Hejhalová z Nového Strašecí. „Nával je opravdu veliký. Mohla bych v salonu i spát, což nebudu, ale je vidět, že lidé se fakt těšili. Já osobně jsem objednávky asi třikrát předělávala, jak se vždycky měnila data uvolňování. První měsíc mám úplně narvaný a hodně lidí už je objednaných i na další měsíce. Práce je tolik, že chodím i některé dny navíc, protože v mých pracovních hodinách se to prostě nedá zvládnout,“ popisuje kosmetička Jitka Hejhalová.

Ta má v podnájmu také kadeřnici, která prý pociťuje ještě větší nával. „Monika je u mě nově a má to ještě horší. Bývá tu třeba od šesti do devíti do večera,“ povšimla si.

Majitelka novostrašeckého salonu se zatím nesetkala s někým, kdo by byl nějak úzkostný a bál se, že by se mohl nakazit. „Máme tady dezinfekce a všechno, co je potřeba. Dezinfikujeme pravidelně, roušky také máme. Podle hygieny máme dělat kosmetické masáže a další ošetření v rukavicích, což se ale moc nedá,“ říká Jitka Hejhalová.

Velký nával v prvních dnech pociťuje i rakovnická manikérka a pedikérka Olga Ransdorfová. „První dva týdny mám úplně plné, protože ti, co teď dlouho čekali, mají zanedbané nohy. Proto se snažím vyhovět všem, v práci jsem dlouho, ale pak už je objednávám na běžnou pracovní dobu, neboť zákazníci jsou zvyklí na svoje intervaly po čtyřech, pěti týdnech. Že bych měla zahuštěný diář do konce léta, to zase ne,“ usmívá se Olga Ransdorfová.

Má řadu starších zákazníků, kteří se objednávají až od června. „Teď chodí hlavně lidé do šedesáti pěti let. Osmdesátníci, kteří třeba ještě navíc mají nějakou nemoc, mi řekli, že se ještě ozvou a někdo jim to třeba z rodiny upižlal,“ přibližuje Olga Ransdorfová.

Masér z Třeboce Tomáš Řemínek, který svoji činnost provozuje rovněž v Novém Strašecí, si na nedostatek zákazníků také nemůže stěžovat. „Začal jsem v pondělí a mám zhruba šest masáží na den, tedy podobně jako před koronavirovou krizí. Zatím se jen dvě starší ženy nechaly objednat až na červen, že se zatím trochu bojí, ale jinak ostatní chodí. Zákazníci si pak často sundají roušky, stejně dýchají do otvoru lehátka,“ říká Tomáš Řemínek.

Rakovnická kosmetička Světlana Svobodová začne svoje služby provozovat kvůli ošetřovnému na syna až v červnu, ale jak potvrdila, tento měsíc už má zaplněný. „Na červen už mám zákazníky naobjednané a co vím i od kolegyň, které už začaly, tak mi říkaly, že mají plno,“ dodává Světlana Svobodová.