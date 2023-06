/FOTO, VIDEO/ S letním počasím míří ke stánkům se zmrzlinami na Rakovnicku stále více lidí. A mají z čeho vybírat. Nabídka je opravdu pestrá a zvláště na venkově sázejí výrobci na domácí zmrzliny rozmanitých chutí. Vyhlášená je třeba ta senomatská, na níž se především o víkendech stojí fronty. Mnozí lidé přitom cestu za chladivou dobrotou spojují s návštěvami zajímavých turistických cílů v okolí.

O zmrzlinu v Senomatech bývá velký zájem. | Video: Deník/Josef Rod

Pro senomatskou zmrzlinu si lidé chodí ke stánku v centru městysu v Rakovnické ulici, otevřeno je tam každý den od 12 do 17 hodin.

Lukáš Pohnán a Lucie Trávníčková začali v oboru podnikat před pěti lety s představou, že půjde jen o přivýdělek. Hned na prvním školení se ale seznámili s možností vyrábět vlastní zmrzliny z čerstvých surovin. A oba tomu nakonec propadli.

O zlatou kuličku letos u důlků na rakovnickém náměstí bojovalo skoro sto lidí

„Začali jsme se zmrzlině věnovat naplno. První dva roky jen v malém stánku s vlastní točenou. Po dvou letech jsme postavili výrobnu, zakoupili technologii a začali vyrábět už zcela všechno podle vlastních receptur. Přidali jsme zmrzlinu v kelímcích, v zimě nanuky a později ještě čerstvou špachtlovanou,“ vysvětlili majitelé firmy, kteří nápady a inspiraci hledají v knihách, ale také od známých českých i zahraničních zmrzlinářů.

Černý rybíz, ale i rakytník nebo okurka

Nabídka je velice široká, denně zahrnuje až deset chutí. Například rakytník, mango, černý rybíz, ale i okurka či žlutý meloun. Nechybí samozřejmě ani tradiční chutě jako vanilka, pistácie či čokoláda.

V pondělí, ve středu, v sobotu a v neděli je možné spojit cestu na zmrzlinu s návštěvou zdejší roubenky nebo se projít revitalizovaným náměstíčkem s jezírkem, kde je i restaurace a dětské hřiště.

Pivo teklo proudem. Na nádvoří radnice se konal další Konšelský tuplák

V Kněževsi na Václavském náměstí naproti škole už dvanáct let funguje Cukrárna u Dari, která se specializuje nejen na točené a kopečkové zmrzliny, ale i na kuličkové ICE'N'GO zmrzliny. Tu mají podle majitelky Dariny Matějkové jako jediní v okolí.

„Naši výjimečnost tvoří velké porce, zdobené kornouty, které jsou máčeny v Callebaut mléčné čokoládě a poté zdobeny nejrůznějšími ozdobami. Zmrzlinu lze zdokonalit i jakoukoli polevou nebo posypy,“ připomněla Matějková.

Pro nejmenší stačí kočárkové porce

Netradičními příchutěmi jsou například cola, levandule, bezový květ, máslová sušenka, okurková, švestky s mákem, Pepkova super zelená se špenátem, a další. „Mezi nejoblíbenější příchuť zmrzliny patří samozřejmě vanilka, kterou u nás můžete ochutnat každý den, poté k ní přiřazujeme ovocnou zmrzlinu, jako je třeba jahoda, malina, dračí ovoce, které jsou velmi oblíbené,“ uvedla podnikatelka s tím, že každou sezonu zkouší novinky a čeká na zpětnou vazbu. A podle přání zákazníků točí ty oblíbené. „Příchutě se ovšem mění, aby každý měl šanci přijít na svou oblíbenou.

Je úžasné sledovat, když se k nám zákazníci vracejí a trpělivě čekají ve frontě, i když někdy má stroj problémy s námrazou,“ dodala Matějková s tím, že pro nejmenší zákazníky se točí i porce kočárkové. Cukrárna je otevřena od pondělí do pátku od 11 do 17 hodin, o víkendech od 13 do 17 hodin.

Kněževeské Muzeum krojů je v tu dobu zavřené, ale v případě konání akcí je možné navštívit alespoň nově opravené komunitní centrum, které má v budoucnu obohatit expozice.

Rány pěstmi a tyčemi. V Kněževsi se strhla bitka mezi místními a brigádníky

V Jesenici je vyhledávanou cukrárnou La Mija v Plzeňské ulici. Otevřena je denně od 8 do 17 hodin, pouze v neděli od 10 hodin. V případě zájmu zákazníků ovšem majitelé nechávají otevřeno třeba i do 20 hodin.

„Základem je u nás vanilková zmrzlina, k ní pak přidáváme různé příchutě jako ovoce či čokoládu. Jde o klasickou smetanovou zmrzlinu, sorbet je ovocný. Už od jara je o ni velký zájem, ale v létě chodí lidé často opravdu až do večera, z čehož mám radost,“ prozradila Miroslava Lazarová s tím, že 6. června bude točit zmrzlinu přesně deset let. „Na Den dětí se chystáme točit speciální zmrzlinu Tlapková Patrola, ke které od nás děti obdrží ještě dáreček,“ slíbila podnikatelka.

Po zmrzlině do muzea nebo k Berounce

Také v Jesenici lze spojit návštěvu cukrárny se zajímavými turistickými cíli. Za vidění stojí například Jesenický viklan, rozhledna Tobiášův vrch či Boží kámen u Sosně. Město má také dvě muzea – Vlastivědné a Jesenickou továrnu.

Pokud někdo vyrazí k řece Berounce směrem přes Slabce, může se i tam zastavit na zmrzlinu a zároveň se podívat alespoň na venkovní prostory místního zámku a zámeckou zahradu. Slabecká zmrzlina bude od 2. června pro zájemce k dispozici každý den, a to od 13 do 17 hodin.

„Zmrzliny nejsou domácí, přesto jdou poměrně na odbyt. Hodně mají lidé zájem o vanilkovou, pak o čokoládovou. Přicházejí spíš turisté, kteří se tu většinou zastaví, když jedou k Berounce,“ uvedla Monika Falbrová, která zmrzlinu ve Slabcích točí už sedm let.