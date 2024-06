Velmi navštěvovaným a zároveň výborně hodnoceným kempech na různých internetových recenzích je Nový kemp Riviéra Zbečno. Ten se nachází přímo u řeky na okraji obce a před pěti lety začal svojí ráznou obměn poté, co ho převzali současní provozovatelé. Ty se pustili do kompletní rekonstrukce, a to nejen restaurace, ale i dalšího zázemí, sociálek. Kemp se vloni dokonce umístil na druhém místě v anketě Kemp roku 2023. Provozovatelé myslí nejen na vodáky, ale i rodiny s dětmi, takže se zde nachází hned několik herních prvků. Vyhlášená je také místní restaurace. Ta byla v neděli 16. června, kdy redakce kemp, navštívila, zaplněná davy turistů. Nabízí jak tradiční česká jídla, tak i burgery a další občerstvení. Kemp je v provozu denně, restaurace rovněž, a to do 23 hodin, pouze v neděli do 18 hodin.