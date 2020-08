Řada zajímavých míst se nachází především v okolí řeky Berounky. Vedle jednoho z nejvýznamnějších českých hradů – Křivoklátu či Skryjských jezírek stojí za navštívení zřícenina středověkého hradu Týřov, která se nachází nedaleko silničního mostu na Skryje, zhruba kilometr a půl po proudu řeky na skalnatém ostrohu. Vodáci Týřov uvidí i ze samotné řeky, pěší turisté se k němu dostanou po žluté trase, která začíná právě u mostu. V těsném sousedství zbytků hradu se nacházejí také stejnojmenné vodopády.

Kouzelné je také okolí Branova či Nezabudic, se kterým se váže jméno spisovatele Oty Pavla. Ten má při pravém břehu Berounky mezi oběma obcemi pamětní síň, v níž mohou návštěvníci spatřit různé fotografie z života významného spisovatele. K síni se zájemci mohou dopravit pomocí přívozu Luh-Branov, který je v letních měsících otevřen každý den.

„V okolí Berounky je opravdu spousta míst, která stojí za to vidět. Třeba údolí Javornice. Krásné procházky jsou také kolem Tyterského potoka. Také pivovar Chříč tolik lidí nezná, ale líbí se mi, jakým způsobem to tam vedou. Ta odvaha, nastěhovat se do místa, o kterém nikdo moc neví a z ruiny vzkřísit prosperující záležitost – to stojí za navštívení,“ doporučuje kastelán hradu Krakovec Jiří Sobek.

Výlety do okolí řeky Berounky lze spojit právě s navštívením tohoto unikátního hradu, který je do konce srpna otevřen šest dní v týdnu kromě pondělí.

Jiří Sobek má rovněž ve velké oblibě zříceninu hradu Jenčov, k níž se turisté dostanou po červené směrem o Sýkořice. Není to tolik známá zřícenina hradu, ale je to opravdu kouzelné místo a váží se mi k němu hezké vzpomínky. Založen byl zřejmě ještě před Krakovcem,“ popisuje Sobek.

Ředitelka rakovnického infocentra pro změnu doporučuje oblast na opačné straně rakovnického okresu. „Během prázdnin jsem chodila po Poddžbánsku, kde je spousta krásných míst. Základ je hrad Pravda, kam by si měl každý dojít zvlášť v dnešní době a uvědomit si, co je to pravda. Okolí Nesuchyně, Kounova, Lhoty až po Mšec nabízí opravdu krásné vyhlídky,“ přibližuje ředitelka Městské knihovny Rakovník a Informačního centra Milena Křikavová, která rovněž doporučuje procházku po chmelařských obcích, neboť právě Žatecko a Rakovnicko jsou baštou chmelařství.

„Připravuji výstavu o chmelu, která začne v září v Roubence a tak jsem vstřebávala chmelařství, abych výstavu mohla udělat. Navštívila jsem Žatecko, například zámek Stekník, který sloužil jako ubytování pro chmelaře, je obklopen chmelnici a má krásnou zahradu. Pěkně je rovněž Chmelařské muzeum a myslím si, že stojí za to, projít se krajem chmele, po obcích, kde se dříve česalo ručně, aby i děti poznaly, co to chmel vlastně je,“ dodává Křikavová.