/FOTO, VIDEO/ Skoro letní počasí posledních dní přeje dozrávání jahod. Například ve Mšeci začal prodej s prvním červnovým dnem, zanedlouho otevře také plantáž v Ročově, kam jezdí spousta Rakovničanů na samosběr.

Prodej jahod z Chvalkovic byl ve Mšeci právě zahájen. | Video: Deník/Josef Rod

Na Rakovnicku je možností koupit si domácí jahody málo, proto lidé jezdí často za hranice okresu. Na samosběr míří nejčastěji na plantáž v Ročově na Lounsku, která se nachází jen několik kilometrů za Třebocí. Stačí odbočit za ročovskou čerpací stanicí na polní cestu.

Samosběr tam začne zřejmě už v příštím týdnu. „Asi odstartujeme 10. a 11. června, ale není to úplně jisté, protože nám to teprve kvete. My jsme v Ročově výš, takže jinde třeba už sbírají, ale u nás je to o deset až čtrnáct dní posunuté,“ vysvětlila Petra Tieslová, podle které by za kilo jahod měli zákazníci zaplatit částku mezi 70 a 75 korunami. Do ceny se podle ní promítá zdražení energií i dalších položek. „Projevilo se to na sazenicích, zkrátka na všem. My jsme zakládali nové pole a je to znát. Všechno vyletělo nahoru,“ konstatovala Tieslová.

O pětikorunu za kilo více než loni

Na dračku jdou také jahody z jahodárny Chvalkovice, které prodávají manželé Šlahoferovi v Řevničovské ulici ve Mšeci. Prodej v červeném altánu probíhá denně kromě neděle od 9 do 17 hodin. Jahody je třeba objednat předem.

Cena za jeden kilogram je letos 85 korun, jahody se prodávají ve dvoukilových košících. Jak uvedla Jana Šlehoferová, vzhledem k nárůstu cen museli mírně zdražit, ale pouze o pětikorunu za kilogram. „Myslím si, že vzhledem ke zdražování a rostoucím nákladům jsou jahody ve stále dobré cenové relaci. Chceme, aby byly nejen dobré, ale i za solidní cenu. A zákazníci jsou samozřejmě rádi, že jahody, které máme z farmy, nezdražily oproti jiným jahodárnám o tolik,“ poznamenala Šlahoferová, která stánek ve Mšeci provozuje už pět let. „Musím říci, že zákazníků spíše přibývá než naopak,“ poznamenala.

Podle Šlahoferové bylo loni touto dobou více jahod než letos, kdy jsou příliš chladná rána i večery.

První jahody letošní sezony nabízí také Žatecká Farma, která hospodaří na poli bývalého výzkumného ústavu mezi městem a Radíčevsí. „První na farmě trhané jahody jsou ke koupi na našem krámku za 150 korun za kilogram A od pátku se můžete těšit na zahájení samosběru,“ vzkázali zákazníkům z farmy.