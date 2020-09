Odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu bude nyní oslovovat pozůstalé po obětech holocaustu se žádostí o vyslovení souhlasu s umístěním kamenů před domy číslo popisné 52 a 115, a to se jmény obětí z jejich rodin a doprovodným textem.

„Je to pouze první krok. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Pokud dostaneme souhlas od rodin a památkářů, přikročíme k realizaci projektu,“ uvedl vedoucí odboru Tomáš Kapsa, který potvrdil, že kontakt na rodiny – včetně těch, které žijí v zahraničí – se již podařilo sehnat. Zatím by se mělo jednat o prvních pět kamenů, které odkáží na nepočetnější židovské rodiny. „Uvidíme, jak se to ujme. Židovských obyvatel tu ale bylo více, tak bychom chtěli pokračovat dál,“ zdůraznil Tomáš Kapsa.

Důležitý bude také souhlas od Národního památkového ústavu, neboť se jedná o území Městské památkové zóny.