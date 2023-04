„Obce jsou pěkně v řadě, což je výhodou. Když hlídka vyjede, ať už v případě běžné kontrolní činnosti, nebo při oznámení, může provést kontrolu postupně všude. Obce navíc přispívají penězi do městského rozpočtu, takže je to zajímavé pro nás i pro ně,“ vysvětlil vrchní strážník Stanislav Jahelka.

Městská policie v Novém Strašecí disponuje deseti strážníky včetně velitele, další zaměstnanec se zaměřuje na kamery, má přitom pouze noční směny, kdy bývá více trestné činnosti.

A právě kamery by za několik měsíců mohly fungovat na žádost obce i v Řevničově, připojení ale ještě musí schválit zastupitelstva obou stran.

„Obce mají určité bezpečnostní problémy, chtějí proto monitorovat veřejné prostory a prostranství, bez připojení na městskou policii to ale v podstatě není legálně možné. Pro nás by to ovšem znamenalo více času, který musíme někde vzít. Nyní máme dohled nad čtyřmi obcemi, pravidelná dohledová činnost s kompletními oprávněními strážníků nad dalšími obcemi by byla velmi obtížná. Ale dovedu si představit připojení pouze dohledového systému, který by obsluha kamer, což je bývalý strážník, společně s hlídkou ještě zvládla. V případě zjištěné události by následovalo oznámení státní policii,“ konstatoval Jahelka.

Dohled nad hřištěm na Kocourku

Město nechalo na konci loňského roku rozšířit kamerový systém o bod v Křivoklátské ulici, u domu č. p. 829 u dětského hřiště. Letos požádalo o dotaci na nový kamerový bod na dětském hřišti na Kocourku.

„Jsou tam občas problémy. V areálu jsou i přístupné toalety a občas se tam dějí neplechy,“ připomněl Jahelka s tím, že další rozšíření kamerového systému se v současné době neplánuje.

„Začali jsme před osmi lety a od centra města postupovali dále k jeho hranicím, nyní máme asi třicet kamer. Údržba systému stojí nemalé peníze, starší kamery mohou postupně odcházet, je třeba udržovat i software. To všechno jsou stovky tisíc korun. V případě dalšího rozšíření města nebo pokud nastane v nějaké lokalitě problém, může se systém opět rozšířit, ale nyní je základ hotový,“ potvrdil Jahelka.

Nové kamerové body plánuje i Rakovník. Loni už přibyly Na Váze a v Malcově ulici, nyní mají následovat body v Lišanské ulici, které by pokryly křižovatku s Vladislavovou ulicí i kruhový objezd u Tesca, v plánu je také modernizace stávajícího kamerového bodu na kruhovém objezdu v Pražské ulici.

„Všechno jsou to příjezdové cesty a hodně frekventované. V Pražské chceme kamerový bod modernizovat, abychom viděli lépe ke kruhovému objezdu. Jde o bod ve tvaru létajícího talíře se čtyřmi kamerami a jednou otočnou, který může přibližovat detaily,“ uvedl Jaromír Nový, velitel Městské policie v Rakovníku, který šéfuje sedmnácti strážníkům.

Na další monitory už není místo

Připojení dalších obcí ke kamerovému systému po vzoru Nového Strašecí se v Rakovníku podle Nového nejeví jako reálné. „Máme dost starostí, abychom obsáhli samotné město, nedovedu si představit, že bychom hlídali ještě třeba Chrášťany. V Olešné je kamerový systém nezávislý na městské policii. Pokud obce chtějí kamery, mohou si zařídit pult centrální ochrany. Navíc už tak máme problém s místem, kam umístit další monitory, jak se pořád rozšiřujeme,“ dodal Nový.