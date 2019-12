„Dopoledne mne ráno potkáte na bývalé koněspřežce, kde si dám šestikilometrový lehký výklus. Potom nastane dopolední zdobení stromku. Odpoledne s přítelkyní tradiční výlet k Berounce," sdělil mimo jiné v krátkém rozhovoru Karel Filip.

Blíží se zlatá adventní neděle, už máte veškeré dárky pohromadě?

S nakupováním dárků jsem ještě nezačal, protože jsem neustále na nějaké akci.

Činí vám problém vybrat dárky, nebo máte vždy dostatek inspirace?

S výběrem dárků problémy nemám, protože znám zájmy nejbližších. Nejlepší je kombinace těchto dárků. Hezký výlet není také k zahození.

Darujete raději hmotné dárky, nebo rozdáváte dárky ve formě například zážitků, pobytů a podobně?

O co jste vy sám letos Ježíškovi napsal? Co by vám udělalo největší radost?

Já už „Ježíškovi“ nepíšu. Já už raději dárky rozdávám, než přijímám.

Dokážete si vybavit dárek, který vám v dětství udělal největší radost?

V dětství mně udělala největší radost stavebnice Merkur. S tou jsem si dlouho hrál.

Určitě byly také dárky, na které jste se moc netěšil. Které to byly?

Každý dárek potěší a nevzpomínám si, že bych neměl z nějakého dárku radost.

Jak vůbec bude vypadat večer o Štědrý den u pana starosty? Dodržujete nějaké tradice, máte nějaké své?

Jak bude vypadat Štědrý den? Dopoledne mne ráno potkáte na bývalé koněspřežce, kde si dám šestikilometrový lehký výklus. Potom nastane dopolední zdobení stromku. Odpoledne s přítelkyní tradiční výlet k Berounce a večer dárky, posezení a v půlnoci tradiční setkání u vánočního stromku se Čtyřlístkem. Tradice? Každý rok se zkouším postit. Ale moc se mně to nedaří. Když byly děti menší, jezdili jsme do lesa zdobit stromky mrkví a jablíčky, rozkrajovali jsme jablíčka, pouštěli ořechy po vodě, jednou jsme házeli i botou. Už si ale nepamatuji, jestli se někdo do roka vdal nebo oženil.

Jaký podle vás bude rok 2020 z pohledu města?

Z pohledu města se bude jednat o investiční rok. Máme naplánované investice za více než 140 milionů korun. Pokračování ve stavbě čistírny odpadních vod, dokanalizování města, rekonstrukce hasičské zbrojnice, stavba bytů v bývalém „okresáku“, zateplení NKC, úprava komunikací po stavbě kanalizace). To jsou jen ty nejdůležitější akce.

Co byste popřál čtenářům Rakovnického deníku a Novostrašeckým?

Byl jsem nedávno na křtu knihy petrovické rodačky Jaroslavy Pechové a její slova mně mluví z duše. „Úsměv nestojí nic a přináší mnoho. Obohacuje toho, kdo ho přijímá, aniž by ochuzoval toho, kdo ho dává. Trvá jenom chvilku, ale vzpomínka na něj je mnohem delší. Nikdo není tak bohatý, aby se bez úsměvu obešel, ani tak chudý, aby ho nemohl darovat.“ Přeji všem novinářům i čtenářům Deníku i všem, kteří žijí v našem městě, našem kraji, abychom se na sebe v roce 2020 jen usmívali.