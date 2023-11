/VIDEO, FOTO/ V neděli 12. listopadu v brzkých ranních hodinách zasáhla Českou republiku smutná zpráva. Ve Vídni ve věku 85 let zemřel bývalý ministr zahraničí a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Kníže prožil podstatnou část svého života na zámku Dřevíči na Rakovnicku. Ihned po jeho smrti vzniklo u brány k zámku pietní místo, kam pokládali místní i přespolní svíčky a květiny, jako výraz upřímné soustrasti.

Na budově obecního úřadu v Sýkořici vyvěsili po smrti Karla Schwarzenberga smuteční černou vlajku. | Video: Deník/Josef Rod

Zámek v Dřevíči se nachází v křivoklátských hvozdech zhruba pět kilometrů od obce Sýkořice, pod kterou také spadá. Na místním obecním úřadu vyvěsili po skonu výrazné osobnosti české politiky smuteční vlajku. Starosta Sýkořice Jaroslav Schneider vzpomíná, že nevynechal ani jedny volby v obci a občas se při hlasování ve zdejší hospodě pobavil i s místními. „Pana Schwarzenberga vnímáme jako člověka, který zanechal výraznou stopu v naší zemi. V Sýkořici se zúčastnil každých voleb, myslím, že nevynechal ani jedny. V rámci nich zašel do hospody, dal si guláše a prohodil s našimi občany několik slov. Jinak se ale do chodu obce nijak nezapojoval. Byl velmi pracovně vytížen a neměl na to čas,“ pronesl Schneider.

Jedny z posledních voleb, kterých se v obci zúčastnil, byly parlamentní v roce 2021. Tehdy odpověděl redakci Deníku na dotaz, jak nepropadnout skepsi, frustraci a beznaději, pokud důležité volby nezmění tehdejší politickou situaci slovy: „Člověk nemá nikdy propadnout beznaději. Vždycky se dá ještě něco dělat. Nenechat se zastrašit. Člověk nikdy nemá zoufat. Podívejte se na mě, přežil jsem Hitlera, Stalina, Gottwalda i Husáka,“ pronesl tehdy Schwarzenberg a dále poznamenal, že důležitá je práce, tvorba a angažování se. „A to z jakéhokoliv úhlu, na vesnici, ve městě, být součástí. A taky pohlídat ty politiky, aby nezačali blbnout,“ řekl.

Na zámečku Dřevíč se kníže usídlil na počátku 90. let, ovšem jeho rodová větev je po staletí spjatá se zámky Orlík a Čimelice na jihu Čech. Vzhledem k tomu, že v té době ovšem prezident Václav Havel pobýval z bezpečnostních důvodů na nedalekém zámku v Lánech, neboť na něj hrozilo spáchání atentátu, musel mu být jako kancléř při ruce a právě proto zvolil Dřevíč.

Na místě zámečku, který je od Lán vzdálený zhruba 15 kilometrů, stávala od druhé poloviny 16. století myslivna. Současná jednopatrová budova s mansardovou střechou vyrostla uprostřed lesů na počátku 18. století. Nechal ji postavit tehdejší majitel křivoklátského panství kníže Josef Vilém Fürstenberg.

Rod Fürstenbergů vlastnil Dřevíč do roku 1929, kdy zámek spolu s dalším majetkem zakoupil stát. Od té doby zde bylo sídlo lesní správy. Po druhé světové válce objekt sloužil jako školící a rekreační středisko podniku Zemědělské zásobování a nákup Praha. Za desítky let areál s letním pavilonem, hospodářskými staveními a kaplí sv. Huberta působil velmi zanedbaným dojmem.

V roce 1991 jej koupil Karel Schwarzenberg, který nechal budovy opravit.

Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromý objekt, vstup do zámeckého areálu je v současnosti veřejnosti zapovězen, a tak lze zámek spatřit pouze zdálky od vstupní brány.