/PŘÍBĚHY KOLEM NÁS/ Rakovnická učitelka Karin Kochánková prožila naprosto zlomový školní rok. Nejenže v září přestoupila ze Základní školy a Mateřské školy Slabce do 1. základní školy v Rakovníku, ale navíc si v druhém pololetí vlivem pandemie, stejně jako její kolegové, musela zvyknout na distanční výuku.

Karin Kochánková. | Foto: archiv Karin Kochánkové

„Zatím jsem prožila nejvíce změn ve své učitelské kariéře. Nejprve jsem v září přestoupila z vesnické školy do školy městské, což samo o sobě už jen přestup z vesnické školy do té městské byla obrovská změna. A poté přišla v březnu koronavirová epidemie. Ta pro nás učitele znamenala zavedení distanční výuky. Musím říci, že začátky nebyly vůbec jednoduché, obzvlášť proto, že jsem musela skloubit distanční výuku žáků a zároveň učení s mojí dcerou, která zůstala také doma. Ale myslím, že jsme nakonec všichni všechno zvládli a školní rok dovedli do zdárného konce,“ myslí si Karin Kochánková, která brala nastalou situaci jako výzvu.