/VIDEO/ Po více než dvaceti letech zavítali do Rakovníka kaskadéři Flott Cascaders Team a předvedli svojí jedinečnou kaskadérskou show na městském stadionu.

Kaskadéři Flott Cascaders Team zavítali se svojí kaskadérskou show do Rakovníka. | Video: Deník/Josef Rod

Začátky kaskadérského týmu sahají až do 70. let minulého století a jeden z tehdejších zakladatelů byl i Fred Šmíd, jehož syn je Alfréd Šmíd. Ten znovuobnovil automobilovou kaskadérskou činnost v polovině devadesátých let a od té doby se svým týmem baví zaplněné stadiony, včetně toho rakovnického.