Rybník v Chotěšově, který je místní částí města, by měl být dokončen nejpozději do 30. září. Nyní se obkládá betonová hráz kamenem.

Podobně je na tom i hasičská zbrojnice. Firma nyní provádí přípravu na asfaltování plochy před budovou zbrojnice. „Chybí ještě dokončit sádrokartonové konstrukce v podkroví a vymalovat,“ přiblížil starosta města Jan Polák.

Čtvrtá garáž je již postavena a osazena vraty, stojí rovněž kamenná zeď, která rozděluje areál zbrojnice a letní kino. Postavena je ji věž na sušení hadic včetně technologie.

Před dokončením je i kašna na Mírovém náměstí, která byla desítky let nečinná. V současné době jsou veškeré zemní práce dokončeny. Žulové bloky jsou vráceny zpět na náměstí, postavený je i středový pilot a došlo rovněž k osazení veškeré technologie do sklepa, který je umístěn v podzemí. „Dokončeny jsou i veškeré přípojky, tedy vodovod, kanalizace a elektrika. Práce nyní finišují a do konce září by mělo být hotovo,“ potvrdil Jan Polák.

Naopak vznik sociálních bytů v domě čp. 220 se odkládá. Nyní se pracuje na drenáži domu a střešním plášti. S dokončením se počítá až na jaře příštího roku. „Měli jsme problémy se statikou původních konstrukcí. Po bouracích pracích jsme odhalili věci, o kterých jsme předtím, kdy byly byty obydleny, nemohli vědět. Musí se navrhnout nová statika a strop. Hlavně arkýř je třeba nově zajistit,“ popsal jesenický starosta.

Dokončení celé akce je naplánováno do konce prvního pololetí příštího roku. „Vnitřky by měly být dokončeny během zimy, ale omítky se určitě nestihnou, neboť je třeba dodržet technologické postupy a musí být příznivé počasí,“ vysvětlil Polák.