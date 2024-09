„Vždycky platí, že košile je bližší než kabát, a to je na všech úrovních. Ať už je to ohledně známých, nebo ať se jedná o stranickou příslušnost. Je tedy úplně jedno, jaké jsou to volby a jak dopadnou, vždycky je to o tomto. Jsem přesvědčen, že bychom měli přemýšlet jinak, postavit to na straně lidskosti. Nechci se dovolávat na Havla jako nepolitickou politiku, protože jakýkoliv vztah člověka k člověku je v podstatě v důsledku jakási politika. Lidé žijí pohromadě, takže to nejde. Měli bychom se ale inspirovat třeba mravenci, kde v mraveništi dělá jeden dělá pro druhého. Mají jednu královnu, je tam určitá hierarchie, ale v té hierarchii vlastně každý ví, jaké je jeho místo. A ten, který je v hierarchii výš, v podstatě ví, že má určitou povinnost pomáhat těm, co jsou níž. Všechny úkony jsou zde potřeba k přežití celku,“ poznamenal Jiří Sobek.