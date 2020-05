ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Jelikož nám koronavirus změnil mnoho plánů, doufali jsme, že alespoň ta svatba vyjde, ale nevyšla. Shodli jsme se na tom, že nechceme mít svatbu s žádnými omezeními a raději ji přesuneme na říjen. Naštěstí i naši dodavatelé mají v říjnovém termínu volno, takže jsme vše pouze přesunuli a žádné zálohy nepropadly,“ říká Kateřina Opatová.

Ta je zároveň svatební koordinátorkou a moderátorkou společenských akcí, od kterých si musela dát také na několik měsíců pauzu. Dvě jarní svatby byly přesunuty na podzim. „První svatby mám od července. Nebylo to vůbec lehké období, ale ještě nemáme vyhráno. Stále se straší s druhou vlnou. Uvolňuje se, ale v lidech stále zůstává strach, takže si osobně myslím, že to bude trvat ještě dlouho, než se vrátíme do starých kolejí,“ uvědomuje si Kateřina Opatová.

Ta zároveň doufá, že v létě se konečně rozběhnou akce, které si musela na jaře odepřít. „Ty akce, které jsou naplánované na léto, zatím zrušené nejsou, tak snad již v létě pojedeme na sto procent,“ přeje si Kateřina Opatová.

Koronavirová krize ukázala nové české hrdiny - zdravotníky, lékárníky, řidiče autobusů, prodavačky, pošťačky a další profese. Všichni zaslouží obdiv a poděkování. Deník je představuje v seriálu. Další příběhy hrdinů čtěte ZDE.