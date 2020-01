Od 1. ledna roku je hřiště s umělým povrchem v areálu TJ Tatranu Rakovník v majetku města. Fotbalový klub ke konci minulého roku uzavřel darovací smlouvu s městem, čímž podle vedení rakovnické radnice i předsedy Froňka skončila definitivně kauza kolem financování jeho výstavby.

Klub tehdy měl údajně přislíbenou dotaci ve výši 15 milionů korun od ministerstva financí, na základě toho město souhlasilo se spoluúčastí ve výši 3,6 milionu korun. Jenže v roce 2013 se objevily informace, ve kterých ministerstvo příslib dotace popřelo a tvrdilo, že někdo musel dokumenty zfalšovat. Město celou věc oznámilo orgánům činným v trestním řízení.

„Nic už nepokračuje. Policie tehdy vše, co město Rakovník podalo jako trestní oznámení na neznámého pachatele, tedy na mne a Tatran, uzavřela s tím, že je to nesmysl,“ poznamenal Jiří Froněk.

Že zde byl problém s dotací nepopírá, nikdo to ale podle něj nevěděl. „Aby se někdo dal do stavby za 18,5 milionů korun, aniž by neměl o financování jasno, to se mi zdá padlé na hlavu. Bohužel tehdy na to zastupitelé kývli. Od začátku jsem tvrdil, že je to nesmysl,“ dodal předseda, který je rád, že věc je již minulostí.