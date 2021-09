Převody spoluvlastnických podílů se řeší i v jiných městech napříč celou Českou republikou. „Nyní se řeší jeden bytový dům. Podle něj se pak nastaví nějaká pravidla pro vyřešení ostatních dvou. Stejnou záležitost řeší i spousta měst napříč republikou a potíž je tom, že žádná ze smluv, i když šlo o stejnou dotaci, není stejná. Každé město to proto řeší vlastní cestou,“ dodala mluvčí radnice Kateřina Hradilová.

Celý problém je v tom, že nikdo z původních obyvatel, ani těch pozdějších, o této povinnosti vůbec netušil. „Celá tato událost je velmi nešťastná, a to jak pro obyvatele bytů, tak i pro nás. Jsou mezi nimi i ti, kteří koupili byt později za tržní cenu a nyní by měli platit statisíce. Bohužel, ve smlouvě není nic o bezúplatném převodu, ač město s penězi vůbec nepočítalo. Zároveň je ovšem potřeba chovat se jako řádný hospodář. Proto se snažíme přijít na něco, abychom předešli soudu a zároveň družstevníci nemuseli platit cenu obvyklou,“ konstatoval místostarosta města Jan Švácha.

Nyní ovšem uplynula dvacetiletá lhůta, kdy měly být byty dle podepsané smlouvy privatizovány za dodržení současných právních předpisů. To znamená, že město by mělo po obyvatelích domů požadovat 35 procent ze současné tržní ceny, což činí přibližně 600 tisíc korun.

