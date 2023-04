„Ty ovšem nebrání v užívání a firma Pohl je smluvně zavázaná je do konce dubna odstranit. Následně můžeme žádat o proplacení dotace, která činí 75 milionů. Městská knihovna už je zavřená a v průběhu května se chystá stěhování, v první půlce června by se mělo centrum otevřít veřejnosti,“ předpokládá rakovnický starosta Luděk Štíbr.

Hotové už je také šatny na hokejbalovém stadionu. Zděná stavba nahradila nevyhovující staré buňky a kromě zvýšení komfortu se i mírně navýší jejich kapacita. Objekt za téměř devět milionů bude využívat jako zdroj tepla tepelné čerpadlo a dále je zde vytvořena tzv. zelená střecha, která má výborné tepelně izolační vlastnosti, absorbuje škodliviny a snižuje prašnost.

„Stavba měla být předána o měsíc dřív, ale zbrzdila ji vlhkost v podlaze, voda se nedařila dostatečně vysušit, aby se tam mohl položit vinyl. Při stavbě základů se také objevily propadliny,“ popsal důvody vedoucí k prodloužení stavby rakovnický starosta.

Nových šaten by se měli dočkat také rakovničtí pozemní hokejisté, v nejbližších dnech bude vypsaná soutěž o dodavatele buněk, které nahradí ty stávající, nevyhovující z technického i hygienického hlediska.

„Pozemkáři požadují výměnu šaten i z důvodu, že se zde konají mezinárodní soutěže a myslím, že do příštího jara by se měli dočkat dokončení. Nové šatny s tepelnými izolacemi samozřejmě nabídnou vyšší komfort,“ poznamenal Štíbr.

Letos se má také začít bourat západní spartakiádní tribuna v areálu SK, na tuto akci je již vydáno stavební povolení. Původní projekt na vybudování multifunkční tribuny ztroskotal, město neobdrželo stamilionovou dotaci od Národní sportovní agentury a vzhledem k navýšení cen se nezdá být příliš reálný. „Spíše je předpoklad, že namísto staré tribuny, která již představuje bezpečnostní riziko, se z prefabrikátů vybuduje menší oboustranná tribuna pro fotbalisty a pozemní hokejisty. Zatím je to ale ve fázi studie,“ popsal starosta.

Dlouho plánovaná rekonstrukce šaten na hokejovém stadionu byla několik let odvislá od získání dotace, ovšem hokejový klub doposud nebyl úspěšný, a tak byla podána nová žádost. „Opravu bychom chtěli provést v příštím roce někdy od dubna do srpna, když se nehrají soutěže a pokud se nepodaří získat dotace, bude to muset město financovat ze svého rozpočtu,“ uzavřel Štíbr. Odhadovaná náklady na rekonstrukci šaten i sociálního zázemí přesahují 11 milionů korun.

Město letos chystá i další akce. V červenci se začne se stavbou skateparku v Trávnické ulici za sokolovnou.