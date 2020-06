Po uvolňování opatření spousta plavců a těch, kteří AquapRak ještě neměli možnost poznat, s napětím čekalo na 25. květen. Až si konečně budou moci zaskotačit, i když v omezeném režimu.

Při napouštění bazénu ovšem provozovatelé zjistili, že uniká. Nikoliv proudem, ale u nových věcí by se taková svízel stávat neměla. Je proto logické, že jednatel ÚMK Dušan Godeša neotevřel vnitřní prostory a závadě se snažili technici v rámci reklamačního řízení přijít na kloub.

To ovšem nenalezlo příliš pochopení u místních občanů, kteří se podivovali nad tím, že to nebyla první reklamační závada, která se musela od otevření řešit. „Že jsem to vůbec nečekal, že to bude jen další tunel. Za čtvrt miliardy šaškárna, co nefunguje,“ napsal například jeden z nich. Některým lidem ještě před uzavřením vadila například i nízká teplota vody či vzduchu, jiným nepřítomnost laviček u šaten a nedostatek odkládacích prostor.

Objevovali se ovšem o ti, kteří chápali, že každá taková náročná stavba nemůže být úplně bez chyb a jimž se již od začátku nově zrekonstruovaný areál velice líbil. „Kdo nic nestaví, nic nereklamuje. Přeji pevné nervy a těším se na znovuotevření,“ napsala jedna z uživatelek facebooku.

Zkrátka každý má na tuto problematiku jiný názor. Kdo chce, vždycky si nějakou chybu najde, každá věc se dá zkritizovat. Druhý si zase uvědomí, že v novostavbě tohoto druhu se musí vychytat mouchy, aby si všechno, jak se říká, sedlo. Dejme AquapRaku čas, na jeho hodnocení je ještě příliš brzy.