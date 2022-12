Rakovnické Husovo náměstí zdobí od první adventní neděle vzrostlý vánoční strom a ve večerních hodinách kromě něj září i vánoční výzdoba. Přesto jako by tomu něco chybělo. Něco, co kolemjdoucí přiměje se v předvánočním čase pozastavit, spravit si náladu a strávit několik desítek minut společných chvil v centru města, ne pouze běhat od obchodu k obchodu.

Při pohledu na okolní města jako Beroun nebo Kladno můžou Rakovničané jen tiše závidět. Náměstí jsou plná, a to nejen o víkendu, ale i během všedních dnů. Tamní tradiční adventní trhy lákají stovky návštěvníků nejen na svařák a jiné pochutiny či řemeslné výrobky, ale také na hudební a jiná vystoupení.

V obou městech je dokonce i veřejné kluziště. V Rakovníku sice knihovna již delší dobu pořádá řemeslný jarmark Pohodu v Brance a poněkolikáté se na náměstí uskutečnilo Rakovnické nadělení, jedná se ovšem o jednorázové několikahodinové záležitosti.

Vánocům se Čtyřlístkem tleskal zaplněný sál Novostrašeckého kulturního centra

A přitom zájem veřejnosti je velký, plný bývá nejen průjezd před dětským oddělením knihovny, ale třeba i dvorek rakovnické ZUŠky, která adventní trh rovněž pořádá. Při rozsvícení vánočního stromu se i v chladném počasí před radnicí nashromáždila více než tisícovka lidí.

Stálé prodejní stánky na náměstí zkrátka chybí a uvědomují si to i samotní občané. „V Rakovníku jako by chcípl pes. Bylo by fajn, kdyby tu byly vánoční trhy. Svařák, punč, trdlo a třeba klobása. Byli jsme nedávno v Praze a ač byla narvaná, byla tam krásná atmosféra, je to škoda,“ poznamenala jedna z Rakovničanek Zdenka Hayden.

Ne z každé tradice si Rakovník nutně musí brát příklad z okolních měst. V tomto případě by se ale vedení města mohlo zamyslet a třeba i začít tradici, kterou by mnozí občané jistě ocenili.