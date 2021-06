Autor Vietnam navštívil, jak sám řekl, přibližně jedenáctkrát a je jeho srdeční záležitostí. Byl i v jiných zemích, v severní Africe, ve středním Asii, na Kavkaze, ale tato země ho okouzlila a všude byl vítán. Procestoval ji od severu k jihu. Na svých cestách studoval zdejší faunu a flóru a sbíral brouky a motýly.

Na besedě ale přiblížil i život běžných lidí z různých stran. Sám často říká: "Do Vietnamu jsem šel za brouky, ale našel jsem tam lidi." Zemi popisuje jako nesmírně zajímavou a fotogenickou. Při promítání ukázal fotky z dvaadvaceti národních parků. Připomněl i kolegu Václava Laňku s historkou, jak převezl z Vietnamu do Rakovníka luskouna a co všechno mu doma způsobil, takže musel putovat do Zoo v Praze.

Po promítání odpovídal na dotazy přítomných. "Měl jsem velice naplněný život tím, že jsem se od malička zajímal o přírodu. Byl to život dobrodružný a nestěžuji si, bylo to pěkné," zazněla slova na závěr. Promítání fotografií bylo velmi zábavné a poučné a výstavu je možné si prohlédnout do 17. září.

Autor: Lenka Rodová