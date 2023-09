/FOTO, VIDEO/ Vztahy, filmy pro dospělé, popkulturu a další témata rozebírali o víkendu Na Růžku v Pecínově v Novém Strašecí stand up komici ze skupiny Vtípečky se zelím. První stand up, který se v místním hostinci konal, přilákal několik desítek diváků. Obsazena byla všechna místa v sále.

Vtípečky se zelím v pecínovském Růžku. | Video: archiv Vtípečků

Komediální skupina Vtípečky se zelím představila v sobotu Na Růžku pět komiků. Vystoupili tam Karel Petrdlík, Marek Vobořil, Ondřej Cabal, Lukáš Kaňka a Jiří Štraub, který celý večer zároveň moderoval.

„Máme radost, že jsme mohli vystoupit v sále, do kterého jsem se vždy rád vracel jako divák. Také jsem vděčný za to, že si Růžek vybral pro svou první stand up show právě nás. Vtípečky se zelím sdružují mladé, začínající komiky,“ vysvětluje Štraub.

Akce byla určena pro dospělé. I přesto na ni zavítala i nejmladší divačka, jakou kdy Vtípečky se zelím zatím na show měli. „Byly jí teprve tři měsíce. Seděla s maminkou v první řadě ve vaku, na uších měla nasazená sluchátka a tvářila se velmi spokojeně,“ říká Štraub.

Komediální skupinu Vtípečky se zelím založili v roce 2022 Ondřej Cabal a Aleš Pitrmoc. Jejím cílem je shromažďovat začínající komiky a kolektivně rozvíjet řemeslo stand upu. V tom jim pomáhají také známí zkušení komici Jiří Jakima a Tigran Hovakimyan.