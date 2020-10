V Rakovníku měli na začátku září se sestavením komisí určité problémy, ale jak potvrdila Ilona Pejšová z Volebního štábu Městského úřadu Rakovník, zatím mají i několik lidí v rezervě. „Žádný katastrofický scénář to není, volební komise drží, ale popravdě lidí nebude nikdy dost,“ říká Pejšová.

Určité problémy se sestavením komise měli i v Novém Strašecí, kde jej vyřešili dosazením zaměstnanců úřadu a třeba ještě v Krakovci. Nějakým způsobem se nám čtyřčlennou komisi ale podařilo sestavit. „Jsou tam dva senioři, ale i manželka a obavy z nákazy nemají,“ potvrzuje starosta Karel Filip.

Naopak žádný problém se sestavením komise neměli v Kněževsi, kde se přihlásili tradiční členové. Dlouholetou členkou je i Zdena Malafová, úřednice městyse. Ta se opět těší, že si popovídá se svými známými, ale dva dny v roušce jí jinak připadají poměrně dlouhé.

„Na druhou stranu vzhledem k tomu, co všechno musíme stihnout a na co všechno dát pozor, to bude určitě rychle utíkat,“ předpokládá Malafová, která nevidí problém ani v menší volební místnosti. „Nevím, zda se nám sem vejde vymezující čára, ale budeme lidi usměrňovat, aby nechodili v zástupu, ale jednotlivě, všude budou obrázky s instrukcemi, takže v tom by neměl být problém,“ říká zaměstnankyně úřadu městyse, která zároveň neočekává valnou volební účast.

Tu neočekává ani starosta Hředle Václav Frelich, který jinak se sestavením volební komise rovněž neměl sebemenší potíže. „Nikdo se zatím neodhlásil, většinou chodí lidé, co jsou členy již léta,“ potvrzuje Frelich. Občerstvení budou mít Hředelští zařízeno místní v hospůdce.

Podobná je situace i v Olešné. Místostarostka obce Miroslava Křížová doufá v co nejvyšší volební účast. „Snad se lidé nenechají odradit, účast v senátních a krajských volbách bývá tradičně nižší, ale mohlo by přijít alespoň tolik lidí, jako v minulých volbách,“ přeje si Křížová.

Nižší zájem o krajské a senátní volby očekává dlouholetá zapisovatelka ve volební místnosti ve Slabcích Eva Píchová, která si přeje, aby volby utekly co nejrychleji. „Těšíme se, až to odbudeme a přejeme si, aby byl někdo v senátu zvolen už v prvním kole,“ říká upřímně.

Většina volebních místností na obcích se nachází na místních úřadech. Ve Lhotě pod Džbánem, která spadá pod Mutějovice, ovšem bývá tradičně v místním pečovatelském domě. Starosta Mutějovic Martin Pinka v tom ovšem nevidí problém. „Je to tam mimo hlavní provoz, takže je to vyřešené,“ reagoval starosta, který jinak neměl se sestavením komise sebemenší problém.

To v Čisté usedla do volební komise jednoho ze tří okrsků i starostka obce Blanka Čebišová. „Původně jsem do komise nechtěla, ale kolegyně chtěly, abych v ní byla, protože je současná situace náročnější na hlídaní všech opatření, navíc nebylo tolik uchazečů, tak jsem souhlasila,“ přibližuje čistecká starostka. Vedení obce dbá na co největší bezpečnost. „To jsme si řekli už na začátku. Máme zajištěnou průběžnou dezinfekci prostor paní uklízečkou, jako obec jsme zajistili i plexiskla, abychom chránili členy komise a nákazu eliminovali,“ vysvětluje starostka.

Všechny tři volební okrsky jsou v Čisté umístěny v přízemí místní základní školy, kde je dostatek prostoru i na stravování. Právě to totiž musí fungovat odděleně od volební místnosti. „Členové mohou postupně chodit buď před školu, kde bude studená strava, židličky a stolek, v případě horšího počasí i do jídelny,“ dodává Čebišová.

Ve střehu bude v pátek a sobotu i městská policie. Jak potvrdil velitel rakovnických strážníků Jaromír Nový, hlídky budou posílány do všech okrsků, a to jednou v pátek a dvakrát v sobotu. V případě potřeby jsou policisté připraveni zasáhnout. „Pokud nám bude nahlášeno, že si někdo nebude chtít nasadit roušku a budou s ním problémy, přijdeme na místo, ať si to s ním pak vyřeší příslušný správní orgán. Nařízení se mají zkrátka dodržovat,“ zdůrazňuje Nový.

Městská policie vykonávala dohled i nad drive-in volebním místem a podle Nového zde účast byla minimální. „Za den přijelo asi osm aut, a to zde byly dvě volební komise,“ povšiml si.