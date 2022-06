Dosavadní starosta Luděk Štíbr (ODS), který bude lídrem kandidátky, chce naopak v pozici starosty setrvat i nadále. „Tak trochu mě i donutily okolnosti. Máme tu rozdělané nějaké věci, které je potřeba dotáhnout do konce, včetně studijního centra, které je výkladní skříni našeho volebního období, které nebylo vůbec jednoduché. Dva roky covidu, inflace a teď válka na Ukrajině, to všechno se na tom podepsalo. Vše bylo dlouhou dobu zavřené, ale už se to opět pomalu rozjíždí,“ prohlásil Luděk Štíbr, který také potvrdil, že seznam kandidátů za ODS bude prakticky totožný jako před čtyřmi lety. „Jsou tam jen drobné změny. Získali jsme několik zajímavých osobností v rámci města a komunální volby jsou hlavně o osobnostech, které přesvědčí lidi, aby dostali podporu,“ poznamenal Štíbr.

Bývalý starosta města Pavel Jenšovský (ČSSD) informoval o sjednocení subjektů, které budou kandidovat společně. Jde o ANO, ČSSD a sdružení nezávislých kandidátů. „Co se týče pořadí na kandidátce, zatím jej nebudeme komentovat. Zaznamenal jsem ovšem různé spekulace o tom, že jsme přeběhlíci a pod hlavičkou ANO, což samozřejmě není pravda,“ řekl Jenšovský.

V roce 2018 kandidovalo v Rakovníku celkem devět subjektů. Nyní se dá očekávat nižší počet, termín pro odevzdání kandidátek je do 15. července. Volby se konají 23. a 24. září.