Kulturní centrum Rakovník pořádá v neděli 20. března od 15 do 24 hodin charitativní koncert, na kterém vystoupí 14 regionálních kapel. „Nemohli jsme v sále najít jiný termín než ve všedním dni nebo v neděli, tak jsme zvolili druhou variantu,“ uvedl dramaturg kulturního centra Tomáš Karel, který sice počítal s velkým ohlasem, zájem účinkující ale jeho očekávání předčil. „Jsem za to vděčný, některé muzikanty jsem obvolal, jiní se hlásili sami. Bude to dlouhé, každá kapela dostane půl hodiny prostoru,“ připomněl Karel.