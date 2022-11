„Pokud by došlo k ukončení provozu osobních vlaků, Správa železnic by přípravu a realizaci této investice, stejně jako opravu mostu přes Ohři v Žatci, odložila na neurčito. Například než by se na trati obnovovala osobní doprava nebo se zvýšila místní poptávka po nákladní dopravě,“ konstatoval mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Na trati jezdí osobní vlaky na lince Jirkov – Chomutov – Žatec – Lužná u Rakovníka. Objednává je Středočeský kraj s finanční spoluúčastí Ústeckého. O tom, zda osobní vlaky mezi Žatcem a Lužnou skončí, se rozhodne v příštím roce. Zdá se to pravděpodobné, neboť cestujících po ní jezdí málo, navíc mohou od letoška využívat nový autobusový spoj mezi Žatcem a Prahou, který železnici ve velké části trasy kopíruje.

Trať Žatec – Lužná u Rakovníka navíc k těm méně vytíženým i z pohledu nákladní dopravy. „V období posledních 12 měsíců na ní evidujeme denně jeden až dva tranzitní nákladní vlaky,“ přiblížil Gavenda.

Podle Pavla Ledvinky, starosty Krupé, která je součástí trati, trvá její likvidace už zhruba deset let, kdy byly rychlíky odkloněny a udělala se hlavní trať mezi Rakovníkem a Prahou. „A to zde přitom jezdí každých patnáct minut autobus,“ uvedl Pavel Ledvinka. „Spoje jsou nastaveny tak, že se lidé nemohou dostat do práce či z práce a pak to obhájí tím, že vlaky nikdo nejezdí,“ konstatoval dále starosta a potvrdil, že vzhledem k dřívějším omezením spojů využívá dráhu už jen minimum občanů.

Velkým kritikem nevytížených spojů je radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký. Náklady na veřejnou dopravu dlouhodobě rostou, ale trend příjmů tomu podle něj neodpovídá. „Nevyplácí se provozovat železniční vozidla, která mají menší kapacitu než 120 až 140 cestujících. Nemá smysl držet tratě tam, kde jezdí pár lidí. Naši železnici musíme ořezat, aby fungovaly tratě, po kterých jezdí větší množství cestujících,“ tvrdí radní.