„Je pravdou, že v současné době lidé produkují více odpadu, neboť tráví více času doma, přesto jsme přesvědčeni, že stávající kapacity jsou dostačující. Bohužel někteří občané si nádoby na odpad pletou se sběrným dvorem a vhazují zde i nadměrný odpad,“ konstatovala mluvčí. Ta také uvedla, že v poslední době ve městě a jeho okolí narostl počet černých skládek, které vedení likviduje každý měsíc. „Reagujeme tím na podněty obyvatel, například přes aplikaci MojeObec nebo případně jsou některé skládky objeveny při kontrolní činnosti referentů odboru správy majetku. Jedním z nešvarů poslední doby jsou pohozené pneumatiky, na které narážíme i hluboko v lese,“ poukázala Hradilová na nezodpovědné chování lidí.

Co se týče svozového plánu tříděného odpadu, ten je pro celý Rakovník stejný. V pondělí a čtvrtek se vyváží plast, v úterý a pátek papír. Sklo se vyváží ve středu jednou za tři týdny, tetrapackové obaly jedenkrát za dva týdny. Oleje a kov se vyváží individuálně, v případě bioodpadu záleží na tom, zda je zimní či letní režim. V případě zimního režimu, který končí březnem, se vyváží jedenkrát za měsíc, v letním režimu od dubna do listopadu se vyváží dvakrát do týdne.

Svoz komunálního odpadu probíhá v každé ulici dle vyhlášky. „Minimálně jedenkrát týdně je vyvezena každá nádoba, v některých případech se vyváží i dvakrát týdně, záleží zde na tom, kolik je na dané adrese nahlášeno osob,“ přiblížila Kateřina Hradilová.