Koronavirus odložil i sezonu parních vlaků

/FOTOGALERIE/ Doby výletů teprve přijdou; teď mají lidé v rámci opatření proti šíření nového typu koronaviru trávit co nejvíce času doma. Poznamenalo to i zahájení sezony výletních vlaků, pravidelně vyjíždějících z Prahy do středních Čech, i jednotlivých mimořádných jízd.