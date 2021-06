Původní z bobrovek, která pochází z roku 1884, dosud nebyla opravována. Náklady, které čítají téměř milion korun, jsou podle starosty Senomat Tomáše Valera vyšší, neboť jde o památkové chráněný objekt.

U kostela, který obec získala od církve před jedenácti lety, se chystá i rekonstrukce čtyř původních vitrážových oken, která pocházejí z konce devatenáctého století, stejně jako střecha. Náklady na všechna okna jsou osmdesát tisíc korun.

A uspěje-li obec s letošní žádostí o dotaci, došlo by také na fasádu. „Poté by byl kostel po stavební stránce vyřešen a zbýval by jen interiér. Ten byl od revoluce osmkrát vykraden, do nábytku se dal červotoč, s tím se bude muset také něco udělat,“ dodal Valer.