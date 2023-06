Unikátní rakovnická sokolovna bude čekat na novou střechu nejméně dva roky

Ceny vstupného na koupaliště i za pronájem chat letos i přes stoupající náklady zůstávají beze změn, zdraží pouze některé služby. „Došlo ke zdražení sprch kvůli rostoucím cenám energií ze 20 korun na 30 a zdražili jsme také platby povlečení nebo za energie v chatkách s přímotopy ze sedmi korun na deset za jednu kilowatt hodinu,“ potvrdila Hořejší s tím, že na prázdniny už jsou chatky obsazeny.

Základní cena vstupného na koupaliště za celý den zůstává na 60 korunách, 40 korun budou opět platit děti a senioři.

Provozovatelé Tyršova koupaliště manželé Jaškovi chystají letos pro návštěvníky několik novinek.

Z plavčíkovy boudy bude možná sauna

V deseti nejmenších chatkách, kde stojí ubytování za jednu noc 400 korun, jsou nové police a stoly. „Materiál financovalo město, jinak jsme to realizovali sami. Město také dokoupilo nová povlečení. Bouda, kde je plavčík, je nově obložena dřevem. Původně jsme ji zamýšleli jako ubytovací, ale nyní je v plánu spíše sauna, ještě jsme se nerozhodli. Každopádně pokud tam bude sauna, tak až v příští sezoně,“ konstatovala provozní Tyršova koupaliště Eva Jašková.

V areálu se nachází také deset velkých chatek s přímotopy a lednicemi, kde je cena 600 korun za noc, a čtyři rodinné chaty za stejnou cenu, které rovněž nedávno prošly rekonstrukcí.

Kam na okurkovou nebo levandulovou? Nabídka zmrzlin na Rakovnicku je pestrá

Akcí bude letos méně, ale o tradiční koncert skupiny Brutus v září fanouškové nepřijdou. „Tyršova lávka se letos neuskuteční. S pořádáním akcí je hodně starostí a my chceme mít koupací sezonu zaměřenu opravdu na koupání a pobyt, nikoli na akce. Nebude ani Papů fest, který pořádal Honza Šulc,“ vysvětlila Hořejší.

V rakovnickém AquapRaku už jsou napuštěny venkovní bazén i brouzdaliště. Otevření se plánuje na následující týden. „Otevírat budeme zřejmě 9. června, oficiální zprávu dáme na naše facebookové stránky,“ uvedl Vít Pícl, vedoucí technického úseku.

Celý den pobytu je dražší skoro o třetinu

Ceny vstupného podražily oproti loňsku o deset až o třicet procent. Celodenní vstup do venkovního areálu se zvýšil skoro o třetinu, ze sedmdesáti korun na stokorunu. Základní hodinové vstupné do vnitřního bazénu je nyní 80 korun, za bazén a atrakce zaplatí návštěvník starší patnácti let nově 110 korun za hodinu, vstup do sauny spojený s návštěvou bazénu stojí do 120 minut 210 korun.

V plánu je i oživení venkovního areálu o nové herní prvky. Opět tam bude pingpongový stůl a skákací hrad, také se natáhne síť na nohejbal a další sporty, která bude k dispozici především pro tábor. Není ovšem vyloučeno, že následně zůstane na místě i pro veřejnost. V sousedství aquaparku dojde také k instalaci solární nabíječky na elektrokola.