Ze začátku byl rád za každé malé vystoupení, dnes ho naplňují především velké iluze. „Samozřejmě jsem začínal s malými věcmi a zábavné programy pro děti dělám dodnes a baví mě, vždycky jsem ale snil o velkých pódiích. Na začátku jsem si nemohl koupit drahé rekvizity. Na velké iluze se navíc musíte dlouho připravovat, získat zkušenosti a postavit tým,“ vysvětluje.

Jádro jeho týmu tvoří čtyři asistentky, celkově se ovšem na iluzích podílí kolem dvaceti lidí. „Bez svých asistentek bych to nedokázal zvládnout. Pomáhá mi hodně i můj taťka, který udělá spoustu zákulisní práce. Další lidé připravují hudbu, šijí oblečení, vytvářejí choreografii, vyrábějí iluze.“

Inspirace i ze zahraničí

Jeho vzorem je David Copperfield, ovšem inspiraci hledá i jinde. „V kouzelnické komunitě je spousta lidí, kterými se inspiruji. Létám i po světě, abych se podíval na jejich show a nabíral poznatky. Když se mi nějaké kouzlo zalíbí, udělám si ho po svém, aby bylo jiné, rozhodně nikoho nekopíruji,“ zdůrazňuje Vaidiš.

Neustále pracuje na nových tricích a kouzlech, která ovšem dopředu neprozrazuje. „Jen o nich malinko avizuji, až pak to spustím a udělám humbuk. Pořád musím něco vymýšlet, abych svou show obměňoval a vylepšoval. Nemohu usnout a zastavit se,“ připomíná mág, který má rekvizity uloženy ve skladu, kde je i malá zkušebna.

V posledních letech je Jan Vaidiš poměrně hodně vidět a sklízí úspěchy. Na nedávném 24. mistrovství České republiky v moderní magii získal v kategorii iluzí první místo, a to za čtyři iluze. V té největší šlo o zjevení motocyklu Harley, na kterém seděly dvě kouzelníkovy asistentky. Loni se také zúčastnil soutěže Česko Slovensko má talent. Deset let sbíral odvahu se do ní přihlásit a jeho vystoupení mělo úspěch, ač se mu nakonec postoupit do užšího výběru nepodařilo.

Zatím poslední soutěží, které se zúčastnil, byl Kouzelný koktejl - Mezinárodní festival moderní magie v Týně nad Vltavou. Soutěžil v kategorii iluzí, kde zvítězil a získal rovněž cenu Grand prix, když dosáhl absolutně nejvyššího počtu bodů.

Speciální rekvizity pro Rakovník

Rakovnický kouzelník chystá v listopadu na domácí půdě zatím největší kouzelnickou show v historii, která se uskuteční 10. a 11. listopadu od 19 hodin v Tylově divadle. Vstupenka, kterou si lze už nyní koupit v předprodeji, stojí 350 korun. „Chtěl jsem show uspořádat už dříve, ale plány mi překazil covid. Hodně lidí se mi ozývalo, že by moje vystoupení chtěli vidět naživo, myslím si, že teď nastal ten pravý čas,“ míní Vaidiš.

Dvouhodinová show bude podle kouzelníka jedinečná. Takto velkolepě ji pojme poprvé a prý i naposledy, kvůli náročnosti na přípravu, množství zainteresovaných lidí i penězům. „Akci v takové míře už nikdy nezopakuji. Vše bude krásně nasvícené, s efekty, kamerovým přenosem, rekvizitami, které dosud nebyly použity a jsou připraveny speciálně pro toto vystoupení, za některými jsem jel třeba i do Španělska. Chci, aby si Rakovničané odnesli nezapomenutelný zážitek,“ dodává Jan Vaidiš.