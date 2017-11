Kouzlo Vánoc nemusí stát statisíce, dokazují obce na Rakovnicku

Rakovnicko - Začátek adventu kromě pohledu do kalendáře lidem každoročně připomíná také vánoční výzdoba. A i když se mezi sebou často velká města předhánějí v její okázalosti, na Rakovnicku vědí, že kouzlo Vánoc nespočívá ve statisícových částkách. Mnohé obce vánoční výzdobu využívají opakovaně a dokupují jen to nejnutnější.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Petr Brůha

Třeba v Jesenici. Letošní nákup sváteční dekorace místní městský úřad vyšel na „pouhých“ třináct tisíc korun. Pořídili si za něj nové ozdoby na vánoční strom. Kromě něj Jeseničtí zdobí také pouliční lampy, jejichž výzdoba se letos obešla bez investice. „Výzdoby na veřejné osvětlení máme dostatek z předchozích let, takže nové jsme nenakupovali. Stejně tak osvětlení na strom, to máme z předloňska. U nás za Vánoce neutrácíme žádné horentní sumy. Jsou to většinou tisícikorunové položky, rozhodně ne víc než třeba dvacet tisíc a podobně,“ řekl starosta Jesenice Jan Polák.

Levně v Jesenici dokáží pořídit i hlavní ozdobu každé obce, vánoční strom. Letos mají vyhlédnutý jehličnan přímo v obci, u autokempu. „V místech nám překáží, protože zarůstá do domu. Ještě předtím, než bychom se ho pokusili přesunout na náměstí, ale musí projít dendrologickou prohlídkou. A kdyby to s ním nebo s jinými stromy nedopadlo, tak máme v záloze ještě dvě vzrostlé borovice přímo na náměstí, takže bychom jednu z nich nazdobili,“ prozradil jesenický starosta.

Milou tradicí se v Jesenicích stala také instalace betlému. Minulý rok ho pro město ze slámy vytvořilo místní muzeum a členové Muzejního spolku Jesenice. Jelikož zimu i vánoční radovánky přežil bez úhony, rádi ho využijí i letos.

Postavit a ozdobit kromě vánočního stromu i betlém plánují také v Novém Strašecí. Už více než patnáct let tu místní byli zvyklí vídat ten dřevěný vyřezávaný, letos má ale dojít na neokoukanou novinku. Místo dřevěných figurek budou na novostrašeckém náměstí stát sošky z vypalované keramiky.

Tím ale výčet novinek ve vánoční výzdobě města nekončí. Radnice se rozhodla pro její výraznou modernizaci. „Letos do vánoční výzdoby zainvestujeme trochu víc než v předchozích letech, ve kterých jsme využívali dekorace ze starých zásob. Přes sto tisíc korun to nejspíš bude,“ řekl starosta Nového Strašecí Karel Filip.

V částce jsou zahrnuty jednak náklady na již zmiňovaný betlém, ale také nová výzdoba náměstí včetně té na pouličních lampách. Kromě kupovaných ozdob však Komenského náměstí každoročně krášlí také ručně vyráběná výzdoba budoucích zahradníků z učiliště. „Už dlouhodobě spolupracujeme s žáky z novostrašeckého učiliště, kteří se nám každoročně zdarma a rádi postarají o výzdobu náměstí. Pletou a zdobí věnce z chvojí a je to vždy moc hezké, líbí se mi to,“ přiznal novostrašecký starosta. Největším překvapením a snad i raritou ovšem budou hned dvě ozdobené radnice. Ta současná i dřívější, kde nyní sídlí základní umělecká škola.

Jakou bude mít strom výzdobu nebo jaká bude letošní barva novostrašeckých Vánoc, však starosta neprozradil. „To je teď překvapení. Chci lidi pozvat a ukázat jim výzdobu až při slavnostním rozsvícení vánočního stromu, při kterém se zároveň poprvé rozsvítí také ozdobené náměstí. Chystáme to letos už poměrně brzy, na 24. listopadu, protože chceme, aby si lidé předvánoční čas dostatečně užili,“ doplnil Karel Filip.

Také město Rakovník se každoročně rozzáří v podobě svíticích závěsných dekorací a ozdob. Letos k nim přibude nový převis instalovaný do Palackého ulice. Radnice na Vánoce myslela už v létě, na konci června výzdobu za sto tři tisíc korun objednala u slovenské firmy.

Kromě svátečně oděné radnice či Vysoké a Pražské brány atmosféru adventu připomínají také vánoční stromečky, jež zdobí děti z rakovnických mateřských škol a prvňáčci. Minulý rok vedení radnice opět vyhlásilo soutěž o nejkrásněji nazdobený vánoční stromek, ve kterém o vítězi poprvé rozhodovala veřejnost.