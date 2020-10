Přímo v Rakovníku mělo za sebou k šestnácté hodině krajské volby 1052 voličů z celkových více než dvanácti tisíc a senátní volby 1048, což znamenalo účast zhruba 8,4 procenta. Toto číslo překvapilo i Alenu Zemanovou z volebního štábu. „Tyto volby se nedají srovnávat s komunálními nebo prezidentskými volbami, ani na to, jaká je současná situace, to nebylo špatné číslo. Čekali jsme, že lidé budou chodit volit daleko méně,“ poznamenala Zemanová.

Přes nutnost nošení roušek a dodržování rozestupů panovala ve volebních místnostech uvolněná atmosféra. „Mnozí lidé neví, co mají dělat a musíme jim hodně radit, třeba že jsou dvě obálky, každá do jiných voleb,“ vyprávěla místopředsedkyně senomatského okrsku Eliška Valerová, dcera místního starosty Tomáše Valera. V obci prý přišla k volbám i řada lidí, kteří měli propadlé občanky. Přesto byla už včera volební účast nadějná. „Na začátku byl opravdu nával a vypadalo to velice slušně, pak to trošku opadlo, ale i tak lidé průběžně chodili. Měli jsme jich tu přes sedmdesát za dvě hodiny,“ připomněla Valerová.

V Senomatech tentokrát volební místnost přestěhovali z tradiční Roubenky, kde jsou přece jen stísněnější prostory, do kulturního domu. Volební komisi navíc chrání plexiskla. Stejně jako v Čisté nebo v Chrášťanech.

V chrášťanském okrsku odvolilo za první hodinu pět procent z 525 místních voličů. Podobná účast byla za shodnou dobu také v Olešné, kde z pěti set voličů odvolilo do 16 hodin zhruba 25 lidí.

„Mysleli jsme si, že to bude ještě horší, i když se to nedá soudit podle jedné hodiny. Stále si myslím, že voličů bude méně než třeba při volbách do poslanecké sněmovny,“ odhadl předseda komise Matouš Hejduk. Cestu si hned odpoledne do místního obecního úřadu našla i nejstarší volička obce, jejíž věk už překročil devadesátku.

V nedaleké Kněževsi, kde je 811 voličů, odvolilo za prvních devadesát minut 50 lidí do senátních a 53 do krajských voleb.

V Přílepech byla za necelé dvě hodiny účast více než desetiprocentní. „Přišlo více než dvacet voličů ze 173, což jsem ani nečekal,“ uvedl předseda přílepské volební komise Jaroslav Kutílek.

Všichni komisaři se také shodli, že voliči byli vzorní a v žádné místnosti zatím nedošlo k žádným excesům. Dokonce ani nebylo potřeba zapůjčení roušky, které mají komisaři v záloze, stejně jako spoustu dezinfekce. Také velitel rakovnických městských strážníků Jaromír Nový potvrdil, že jeho kolegové nemuseli řešit žádný problém. „Strážníci během odpoledne prošli všechny volební okrsky a nehlásili mi jediný problém,“ uvedl Nový.

V případě, že by volič by odmítl roušku, komisaři by ho měli nechat odvolit, avšak mohou záležitost nahlásit na policii, která by ji předala k řešení příslušnému orgánu.

Volby do krajského zastupitelstva a senátu budou pokračovat také v sobotu, a to do 14 hodin. Senátní volby se v případě druhého kola budou konat za týden 9. a 10. října.