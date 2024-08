Co se týče mimozemšťanů a občanů motoristů, z Milého kandiduje ještě na dvojce Sandra Dubská z Milého, na páté příčce je Jiří Gerhardt ze stejné obce. Ta se „proslavila“ v nedávné době tím, že zdejší bývalý starosta Zdeněk Kvasnička byl obviněn a následnou odsouzen ze zločinu zpronevěry. Jeho nástupce Zbyněk Šagát byl pro změnu několik dní pohřešován.

Na kandidátce ANO je nejvýše postaveným Rakovničanem Miroslav Samaš, bývalý místostarosta Rakovníka, který nyní žije v Novém Domě. Z 28. pozice kandiduje rakovnický radní Petr Šajner.

Současný krajský zastupitel a starosta města Rakovník Luděk Štíbr (ODS) kandiduje za koalici SPOLU, a to z 16. pozice. Svůj post v krajském zastupitelstvu by chtěl obhájit i bývalý místostarosta Rakovníka Jan Švácha, kterého nominovala TOP 09 na dvacátou pozici. Z 34. místa by se chtěl do krajského zastupitelstva dostat také bývalý starosta Nového Strašecí Pavel Vaic (ODS).

Poměrně velké zastoupení z Rakovnicka má politické hnutí Jistota a budoucnost, a to především z městysu Pavlíkov. Nejvýše postaveným je Martin Kubička z Rakovníka na 11. místě. Ovšem z Pavlíkova kandiduje například jeho nynější starosta Miroslav Macák (č. 16 na kandidátce). Z Pavlíkova je pak ještě dalších pět kandidátů. Město Rakovník zde má stejné zastoupení.

Na kandidátce Stačilo! je nejvýše postaveným obyvatelem Rakovnicka na 14. místě řidič autobusu Jiří Tuček ze Svojetína. Z 19. pozice kandiduje investor Pavel Klátil z Rakovníka.

Česká strana pirátská nominovala celkem 71 kandidátů a nejvýše postavenou Rakovničankou je na 13. pozici asistentka senátorky a žurnalistka Barbora Knotová Vaicová.

Poměrně velké zastoupení Rakovničanů má hnutí Přísaha. Na sedmnáctce je Jiří Falbr z Lužné, na 18. pozici starosta okresních dobrovolných hasičů Jiří Ledvinka z Rynholce.

Zelení a SEN 21 nominovali 65 kandidátů a z páté pozice se do krajského zastupitelstva chce dostat i rakovnický učitel a bývalý radní města Marek Pavlík.

V koalici SPD, Trikolora a PRO je nejvýše postaveným Rakovničanem Pavel Malý z Děkova – na 14. místě.

Poněkud překvapivý může být fakt, že za stranu Sociální demokracie nekandiduje jediný obyvatel rakovnického okresu.