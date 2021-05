/FOTOGALERIE/ Téměř tisíc turistů si našlo v prvních prosluněných dnech cestu na prohlídku zříceniny Krakovec. Další stovky příchozích si pak prošly jeho okolí a obdivovaly krásu památky alespoň zvenčí.

Krásné počasí přilákalo na Krakovec stovky turistů. | Foto: Deník/Josef Rod

„A to jich ještě několik stovek přišlo. Ovšem poté, co turisté zjistili, že se u nás platí vstupné, se zase otočili. To je ovšem již tradiční obrázek, někteří zkrátka nedokáží ocenit unikátnost této památky,“ vyjádřil se kastelán Krakovce Jiří Sobek.