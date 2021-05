V letošním roce Krakovští alespoň nechají opravit autobusovou zastávku, která se začíná ocitat v havarijním stavu. „Celé prostranství se trošku zkulturní, nahodí se stěny, položí se nová střecha, aby byl objekt bezpečný,“ uvedla starostka Krakova Pavla Staňková.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Obec rovněž žádá o dotaci na opravu místní knihovny z programu Rozvoje venkova přes MAS Rakovnicko. „Místnost má vysoký strop, je to tam hodně popraskané, je zde stará elektroinstalace. Proto bude potřeba oklepat omítky, rozvést novou elektřinu, vyměnit podlahu a místnost nahodit,“ přiblížila Pavla Staňková. Součástí projektu, který vyjde na 235 tisíc korun, je i částečná obměna vybavení.

V letošním, nejpozději v příštím roce, by se místní mládež mohla rovněž dočkat workoutového hřiště, které by bylo umístěno do sportovního areálu. „Workoutová hřiště jsou dnes velmi žádaná a využívaná. Nyní zkoumám různé nabídky a pozoruji i hřiště v okolí. Hodně mě nadchlo třeba to v učilišti u Křivoklátu, které má od všeho něco, záležet ale bude samozřejmě i na financích,“ podotkla starostka.

Na své by si mohli přijít i místní dobrovolní hasiči. Obec totiž vypsala žádost na automobil Ford Transit, který by sloužil především pro dopravu malých hasičů. „Před rokem tu obnovili činnost noví hasiči, kteří mají dost dětí. Na závody jezdili v osobních autech či v Avii, ale nebylo pro ni lehké sehnat řidiče. Rádi bychom získali bezúplatným převodem Transit v jižních Čechách. Dozadu by se dala stříkačka, hadice a vešlo by se tam i několik dětí, což by bylo moc fajn,“ dodala Pavla Staňková.