Do Kralovic se protáhne takzvaný Rakovnický rychlík, který doposud spojuje přes Beroun Prahu s Rakovníkem. Rychlík zastaví ve všech stanicích a zastávkách po trase. Běžný provoz nahradí autobusy.

Provoz rychlíku zajistí společnost KŽC Doprava na základě smlouvy, kterou uzavřelo bývalé vedení kraje pod vládou hnutí ANO. Smlouva je nevypověditelná, proto kraj po zrušení vlaků z Čelákovic do Mochova musel najít způsob, jak uvolněné kilometry využít. Částečně využije kapacitu pro nasazení na trati z Kralup nad Vltavou do Neratovic. „Hledali jsme způsob, kde objednané kilometry využít bez zbytečných prázdných přejezdů, varianta rychlíku do Kralovic nám přišla jako nejvhodnější,“ řekl krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN).

Linku S53 pak nahradí expresní a přímé autobusy linky 404, které spojí Prahu s Kralovicemi s možností přestupu na spoje v rámci Plzeňského kraje. Vznikne i nové přímé spojení mezi Rakovníkem a Plzní, které je velmi využívané zejména pro týdenní dojíždění. Spoje nahrazují již zrušené železniční spojení Rakovník-Plzeň.

Důvod ke zrušení lokálek, které jsou v současné době málo využívané, je ekonomický. Kraj má za autobusy navíc zaplatit 3,4 milionu korun, vlaky dosud stojí ročně 9,8 milionu. Autobusy tedy vznikne úspora více než 6 milionů.