Novostrašecká sportovní rodina je jednou z mnoha, které se musejí už rok popasovat s koronavirovými nástrahami. Vedle online výuky v případě starší Káti, trénují sestry i ve značně ztížených podmínkách. Při nemožnosti pořádání závodů a exhibičních vystoupení je pro ně hlavní motivací láska k tomuto sportu, který jim doslova učaroval a jsou schopné pro něj i leccos obětovat. „Holky jsou šťastné, že mohou trénovat na venkovním kluzišti. Sice za všech okolností, takže už několikrát bruslily v loužích úplně mokré, několikrát si musely odhrabat sníh, ale nevadí jim to. Hlavně že mohou stát na ledě,“ vypráví jejich hrdá maminka Eva.

Katka a Gábinka Hrdličkovy si musí před tréninkem odklidit sníh.Zdroj: archiv Evy Hrdličkové

Ta vidí jediný problém v tom, že tréninky se mohou uskutečnit pouze ve dvou. Dcery tedy trénují spolu, čímž se velmi zvýšila finanční náročnost už tak drahého sportu. „Ale pro obě dcery je to velká motivace, že nyní to jde alespoň takto, než se zase oteplí. To už by bylo horší, pokud se opatření neuvolnila a neotevřely by se zimní stadiony,“ uvědomuje si Eva.

Všechny ostatní suché tréninky se konají online. Holky cvičí se svojí trenérkou přes počítač skoky, rotace a na spinneru piruety, dále mají balet, tanec a jógu. Každá se připojí v jiné místnosti a hodinu až dvě denně cvičí. „K tomu ještě dostávají úkoly od jejich trenérky, co mají splnit navíc, například tisíc přeskoků přes švihadlo, běh, protahování, kompenzační cviky a tak podobně. Paní trenérka si s nimi píše přes WhatsApp a velmi je motivuje k dalším výkonům. V tomhle směru je to skvělé,“ pochvaluje si maminka.

Ta dcerám sice se cvičením pomáhá, ale nikdy je do něj nemusela nutit. „Obě holky to moc baví, starší táhne mladší a spíš je to zábava. Když nebyl sníh, chodily jsme každý den běhat ven, pomáhá jim, že běhám s nimi. A stejně tak pro zpestření s nimi někdy skáču přes švihadlo, ony mě pak pro změnu učí jejich speciální cviky,“ popisuje.

Sezóna v krasobruslení trvá od října do konce března, mistrovství republiky mělo být v letošním roce na konci února, kam se poprvé mohla probojovat i starší Katka. Závodní šaty ovšem měla v letošní sezoně na sobě pouze jednou, a to díky exhibici pro Prahu 2 před Vánoci, když bylo uvolnění dostatečné. Jinak se se závody musí v této sezoně rozloučit.

„To mladší dcera bude moci začít závodit až od další sezony, protože je ještě moc malá, takže v podstatě o tolik nepřišla. Je ale smutné, když člověk vidí tu píli a chuť a přitom sport není dovolen,“ trpce konstatuje Eva Hrdličková, která sama ve volném čase pracuje jako fitness instruktorka a tak i ji velmi zasáhla koronavirová opatření. „Nejhorší je ta nejistota, kdy se vše povolí a za jakých podmínek. Při takto finančně náročném sportu, kdy pronájem ledové plochy na zimním stadionu stojí velkou částku, není možné bruslit jen ve dvou lidech uvnitř, to už je absolutně nemyslitelné. Snad bude zase brzy lépe, i když jsme teď rádi alespoň za to, co máme,“ dodává Eva Hrdličková.