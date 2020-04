ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Osmdesát jsme jich už měli rozdělaných, takže ty jenom dokompletujeme a budeme tisknout další. Těšíme se na to, že se budeme moci opět zapojit a být užiteční. Zájem o ně je velký, pořád je štítů nedostatek. Ve čtvrtek jsme dostali oficiální poděkování od ředitele Motola, což je moc milé. Je vidět, že je lidé neustále potřebují a že to opravdu poslouží svému účelu,“ je nadšená ředitelka Základní školy a Mateřské školy Čistá Marie Kruntová.

Novostrašecký MěÚ mění otevírací dobu



Od pondělí 20. dubna bude podatelna Czech Point, pokladna a matrika Městského úřadu Nové Strašecí otevřena v pondělí od 8 do 17 hodin, ve středu od 8 do 18 hodin a v pátek od 10 do 14 hodin. Osobní návštěvu v úředních hodinách na odborech stavebním (stavební úřad), investic, finančním a kancelář tajemníka je nutné předem sjednat telefonicky na číslech 313 511 730 (stavební úřad), 313 572 511-2 (odbor investic, centrální číslo) a 313 511 640 (kancelář tajemníka, starosta a místostarosta).

Sběrný dvůr v Novém Strašecí se vrací do starých kolejí



V pondělí 20. dubna se vrátí novostrašecký sběrný dvůr do původního režimu. Od začátku příštího týdne tak budou moci lidé využít služby dvora v pondělí a ve středu v době od 9 do 12 a od 12.30 do 18 hodin. Otevřeno bude také ve čtvrtek, v pátek a v sobotu od 9 do 13 hodin. V úterý a v neděli pak bude sběrný dvůr v Novém Strašecí zavřen.