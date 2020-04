"Při prohlídce, prosíme, dodržujte bezpečnostní pokyny, které budou umístěny u vstupu do objektu a na webu,“ informuje stránka hradu Křivoklátu.

Novostrašecká knihovna už znovu funguje

Knihovna v Novém Strašecí v pondělí opět obnovila provoz. Lidé její službu nově mohou využít v omezené půjčovní době, a to v pondělí, ve středu a v pátek v době od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin. Knihy, které budou lidé vracet, musí čtenáři odevzdávat do takzvané karantény vedle vchodu.

Do knihovny lidé musí vstupovat v rouškách a rukavicích a dodržovat bezpečné dvoumetrové odstupy. K objednání knih doporučuje knihovna využít telefonu a e-mailu. Knihovnice knihy do druhého dne připraví.