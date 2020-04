„Kdo má zájem dostávat do svého mobilu tyto informace, musí zadat svoje telefonní číslo pro zasílání SMS zpráv na tomto odkazu lubna.fireport.cz,“ uvádí obec.

Staří nebo nemocní z Řevničova si mohou nechat donést nákup

Vzhledem k aktuální situaci je nabízena starším a nemocným lidem z Řevničova pomoc při zajišťování základních potřeb. Jedná se například o nákup jídla, léků nebo drogerie. V případě zájmu mohou zmiňovaní občané volat na telefonní čísla 799 794 437 a 732 461 281, nebo se obrátit na e-mail klarkastefkova@seznam.cz. Nabídka se týká také jakékoli pomoci při akutních problémech.

Sběrný dvůr v Kolešovicích funguje

Ten, kdo by potřeboval využít služeb sběrného dvora, může využít ten v Kolešovicích. V nejbližších dnech bude lidem přístupný dvakrát – ve středu 15. dubna od 17 do 19 hodin a v sobotu 18. dubna od 9 do 11 hodin. Od příštího týdne bude otevřen v pondělí a ve středu v době od 17 do 19 hodin a v sobotu v době od 9 do 11 hodin. Kolešovický sběrný dvůr bude v tomto režimu fungovat až do odvolání. Během této doby nebude možné odkládat stavební suť a eternit.