Městský úřad v Rakovníku již funguje v plném rozsahu úředních hodin, nadále však musí být dodržována nařízená hygienická opatření. Úřad lze navštívit v pondělí a ve středu v době od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin.

Rakovnická radnice - ilustrační foto | Foto: Deník / Renáta Fryčová

Podatelna úřadu pak funguje v pondělí a ve středu v době od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin. Doporučován však je nadále písemný, elektronický či telefonický kontakt.