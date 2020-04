Sběrný dvůr je otevřen v pondělí, ve středu a v pátek v době od 10 do 17 hodin, v sobotu pak funguje od 8 do 17 hodin. Během státních svátků je rakovnický sběrný dvůr uzavřen.

Setkání veteránů u Bucku bylo odloženo

Třetí ročník srazu historických vozidel Auto moto veteráni Bucek se měl uskutečnit 13. června. Kvůli aktuální situaci ovšem tento termín není pro pořádání akce možný. Organizátoři se tak rozhodli, že sraz přesunou na 29. srpna. Řidiči se svými nablýskanými veterány se sejdou tradičně na Komenského náměstí v Novém Strašecí, odkud se přesunou spanilou jízdou až na Bucek. Tam bude pokračovat další program, a to až do pozdních večerních hodin.

Nové Strašecí má lahve na dezinfekci

Starosta Nového Strašecí Karel Filip informoval mimo jiné o tom, že město zajistilo 1 800 litrových lahví pro další rozvoz dezinfekce pro své občany, který se uskuteční 18. dubna. Domluvena byla podle starosty také pracovní skupina, která se bude zabývat důsledky výpadku daní na rozpočet města. Vedoucím skupiny byl stanoven Jan Bechyně. Dalšími členy skupiny pak jsou Martin Vondra, Pavel Adelt, Olga Štefanová, Pavel Friebert.

Provoz lékárny v Jesenici v původním stavu

V minulosti jsme vás informovali, že jesenická lékárna U Panny Marie Pomocné bude otevřena jen v ordinační době lékařky Jany Císařové. To se ovšem změnilo. Její provozní doba totiž byla uvedena do původního stavu. Lékárnu na Mírovém náměstí tak lidé mohou navštívit v pondělí, v úterý, ve středu a v pátek v době od 7.30 do 12 hodin. Ve čtvrtek pak bude veřejnosti přístupná v době od 7.30 do 12 a od 13 do 17 hodin. O víkendu má lékárna zavřeno.