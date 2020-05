Zloděj ukradl kola z kamionu

Kolešov – Policie prošetřuje případ, který jí 4. května před polednem oznámil na linku 158 oznamovatel narozený v roce 1969. Tento řidič kamionu uvedl, že došlo k odcizení dvou kusů kol z nákladního přívěsu kamionu, který byl zaparkovaný na parkovišti u frekventované křižovatky v katastru obce Kolešov. „Provedeným šetřením na místě policisté zjistili, že neznámý pachatel v době od 1. května od 13 hodin do 4. května 9:30 odcizil dvě zadní kola.

Škoda na odcizených pneumatikách je 11 tisíc korun. Dalších 7 tisíc korun pachatel způsobil krádeží kovových disků a matek,“ sdělila policejní mluvčí Michaela Richterová. Uvedeného jednání se pachatel dopustil v době nouzového stavu, a tak mu aktuálně hrozí dva až osm let za mřížemi. Případní svědci této události mohou policistům pomoci s dopadením zloděje. Své postřehy mohou ohlásit na nejbližší policejní služebně nebo bezplatné lince 158.

Rozhledna na Mackově hoře se otevře koncem května

Nové Strašecí – Rozhledna na Mackově hoře u Nového Strašecí se bude moci opět stát místem výletníků. Otevřena bude v sobotu 30. května. Lidé ji budou moci následující měsíc navštívit v sobotu a v neděli od 9 do 17 hodin, v červenci a v srpnu pak od úterý do neděle od 9 do 17 hodin. Obsluhou rozhledny je Igor Šulc, kterého lze kontaktovat na čísle 603 449 663. Vstupné je 20 korun, studenti, senioři a děti pak zaplatí 10 korun.

Tři dopravní nehody se zvěří

Rakovnicko – Policie v minulých dnech registrovala hned tři dopravní nehody, kdy se lesní zvěř střetla s automobilem. K první došlo v obci Deštnice u Janova, kde řidič vozu Audi narazil do srny, která následně odběhla. Zvíře způsobilo na automobilu škodu za 20 tisíc. V oblasti zvané Špičák pak auto Volkswagen Golf srazilo srnce. Ten byl na místě usmrcen. Důsledkem srážky je také škoda na voze za 80 tisíc. Životem zaplatil za střet s vozidlem srnec také mezi obcemi Mutějovice a Hředle. V tomto případě se škoda na voze vyšplhala na 40 tisíc korun. Všechny nehody se obešly bez zranění osob, dechové zkoušky byly u všech řidičů negativní.

Kulturní akce budou v Novém Strašecí už v červnu

Nové Strašecí – Občané Nového Strašecí, stejně tak jako lidé z ostatních měst, se museli v době koronavirové pandemie obejít bez kulturních akcí. To se ovšem brzo změní. Na měsíc červen město plánuje hned dvě akce pro veřejnost. „V pondělí 22. června se uskuteční travesti show a v pátek 26. června akce pro děti s Názvem hurá na prázdniny,“ uvádí město Nové Strašecí s tím, že druhá ze zmiňovaných akcí se koná standardně u haly Bios a v plánu je divadlo pro děti, tancování a muzika.

Jesenice prodává palivové dříví

Jesenice – Také do 710 hektarů lesů, které spravuje město Jesenice, dorazila kůrovcová kalamita. Díky této kalamitě nabízí město veřejnosti relativně velké množství palivového dřeva za příznivé ceny. „Koupí dříví z jesenických lesů nám pomůžete tuto kalamitu zvládnout,“ uvádí město Jesenice. Bližší informace naleznete na webu města. Třeba za prostorový metr sypaný jehličnatého dříví a měkkého listnáče dají lidé 450 korun, břízu 600 korun a tvrdé listnaté dříví 700 korun.

Muž nadýchal skoro 1,5 promile

Rakovník – Policisté prvosledové hlídky zastavili 4. května po 20. hodině v Plzeňské ulici v Rakovníku řidiče vozidla Škoda Felicia, který byl narozen v roce 1988. „Policisté lustrací zjistili, že má od července 2019 do ledna 2021 platný zákaz řízení motorových vozidel. Kromě toho řidič absolvoval dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem téměř 1,5 promile,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová. Podle ní řidiči aktuálně za jeho jednání hrozí až dva roky za mřížemi.

Muzeum zahájí výstavu Život a doba spisovatele Karla Čapka

Lány – Muzeum T. G. Masaryka v Lánech se v úterý 12. května znovu otevře veřejnosti a pro tuto příležitost si připravilo novou výstavu – Život a doba spisovatele Karla Čapka. „Návštěvníci se v časové i tematické posloupnosti seznámí s osobností Karla Čapka v mnoha rovinách – nejen v těch často citovaných, ale i v dalších, méně oficiálních, a to jednoduchou a přitažlivou formou,“ uvádí muzeum. Výstava potrvá do 13. září.

Novostrašecká galerie Viktora Olivy je znovu v provozu

Nové Strašecí – Od pondělí 11. května mohou milovníci kultury opět navštívit Městskou galerii Viktora Olivy v Novém Strašecí. Zde krátce před vypuknutím koronavirové pandemie byla zahájena výstava Emila Pejši. Kdo si za tak krátkou chvíli, co byla výstava k vidění, nestihl výtvarníkovu tvorbu prohlédnout, nemusí smutnit. Výstava je nadále k zhlédnutí.