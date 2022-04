Ten stával v předhradí do roku 1422, kdy téměř před šesti sty lety vyhořel a od té doby nebyl nikdy obnoven a zůstal pouze jako zřícenina. „Ta byla velkým zdrojem archeologických nálezů, které tam učinil Tomáš Durdík v sedmdesátých letech minulého století. Artefakty jsou opravdu nesmírně cenné, takže jsme jim dali prostor v pozměněné expozici, do které jsme rovněž dodali model Manského domu,“ popsal Petr Slabý. Součástí okruhu je i vizualizace Manského domu v rozměru 4D.

Další novinkou je cena vstupného, která se stejně jako na dalších objektech pod správou Národního památkového ústavu navýšila. „Jde o paušální nárůst o třicet korun u každého vstupného,“ poznamenal kastelán.

OBRAZEM: Velikonoční jarmark na pivovarském dvoře zaujal stovky návštěvníků

Ten si také povšiml, že letošní návštěvnost hradu je zatím více než slušná. „Ve srovnání s prvním čtvrtletím předchozích let chodí lidí opravdu hodně. Za víkend máme na prohlídky kolem čtyř set lidí na víkend a to je začátek jara. Vzhledem k tomu, že kapacita prohlídky byla donedávna velmi omezená a máme tři prohlídky za den, je návštěvnost opravdu solidní, prohlídky jsou naprosto vytížené,“ sdělil Slabý.

První velkou akcí na Křivoklátě budou Knížecí Velikonoce, které se uskuteční od pátku 15. dubna do neděli 17. dubna, a to v plném rozsahu, jak bývá zvykem, tedy včetně jarmarku, hudby, tanečních vystoupení a divadla pro děti. „Jinak ale bude letos akcí výrazně méně. Ještě chystáme Advent a Malé hradní slavnosti na začátku prázdnin. Pak už se uskuteční jen několik koncertů, které ovšem nebudou v naší režii,“ poznamenal kastelán.

V letošním roce se nechystají ani žádné větší opravy, pouze běžná údržba.

FOTOGALERIE: Právě jsme se narodili

Také na hradě Krakovec se po dvou velmi vydařených rocích, které byly, co se návštěvnosti týče rekordní, pandemii navzdory, začala další turistická sezona. Zatím je otevřeno pouze o víkendech a svátcích a denně na unikátní zříceninu míří desítky lidí. Již letos by se mohlo začít pracovat na zpřístupnění kaple.

"Projekt už je hotový. Byl bych velice šťastný, pokud by se nám zpřístupnění podařilo zrealizovat, ale zatím je to ještě předčasné, bude záležet na celkové situaci," uvedl kastelán Krakovce Jiří Sobek, který chce letos opět pokračovat ve spolupráci s věznicemi Drahonice a Oráčov. Některé vězně by rád využil na fyzicky zaměřené práce, vězenkyně by opět pomáhaly v kuchyni místní hospody a počítá rovněž i s průvodkyní. Otevírací doba hradu zůstává beze změn.