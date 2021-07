Pol Pointy jsou pilotním projektem policie a Středočeského kraje, který byl spuštěn v únoru 2020, kdy se vůbec první takové místo otevřelo v obci Karlštejn. Jedná se o policejní pracoviště, které je k dispozici lidem bez přítomnosti policisty. Místo virtuálně spojuje region přímo s ústřednou v pražské Zbraslavi. Po zazvonění umožní policista vstup dovnitř a místnost zároveň lidem může poskytnout jakýsi úkryt v případě nebezpečí.

„Tato místa budujeme jako bezpečné místnosti. To znamená, že tam může člověk najít i útočiště, pokud je třeba,“ uvedl ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Václav Kučera. Další obdobou jsou Pol Pointy s částečnou obslužností. Jeden byl právě otevřen v prostorách hradu Křivoklát a další mají vznikat především na obecních úřadech.

„V těchto případech jde jen o drobnou asistenci obsluhy pracující na příslušném místě. Ta pomáhá vytočit linku a spojit tak občana s pražskou centrálou,“ vysvětlil Kučera. Nový Pol Point na Křivoklátu se nachází v přizpůsobené místnosti vedle hradní galerie. Pol Pointy se začínají poměrně dost dostávat do povědomí lidí jako další druh možné komunikace s policií, a to i kvůli pandemii.

„Paradoxně tomu pomohla i tato nešťastná covidová doba, kdy lidé tento druh komunikace mnohem více vyhledávali,“ dodal Kučera. K tomu zdůraznil, že kontaktní místa nenahrazují činnost policie. „Rozhodně to není o tom, že budou policisté ubývat. Právě naopak. Systém je nastavený tak, že lidé mohou tento systém využít k nahlášení různých událostí a mezitím policista, co by musel být na služebně, může být venku v terénu,“ vysvětlil policejní ředitel a upozornil na to, že pracoviště taktéž nesubstituuje tísňové volání. Takže v případě nouze či bezodkladného jednání je lidem vždy k dispozici linka 158.

Náklady na zřízení jednoho Pol Pointu se pohybují kolem 100 tisíc korun a od ledna tohoto roku policie zaznamenala již přes 100 navázaných spojení. „Jednalo se o různá oznámení a podání vysvětlení, jednou šlo o výslech svědka a výpověď poškozeného,“ dodal Václav Kučera. S Pol Pointem se lze navíc spojit i z pohodlí domova. Stačí k tomu mít kameru, mikrofon a dostatečné rychlé internetové připojení. Policie připravila i mobilní verzi Pol Pointu, který je umístěn ve speciálním kontejneru, jež se dá převážet na různá místa.