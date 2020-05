Na státním hradě Křivoklát preferují zakoupení vstupenky online nebo platbu kartou, ale otevřeno bude mít i pokladna vybavená nově ochranným sklem. Návštěvníci se budou muset připravit na několik zásadních opatření.

„Prohlídky budou probíhat za zvýšených hygienických opatření po skupinkách 15 osob. Návštěvníci uvnitř hradu musí být nutně vybaveni rouškou nebo provizorním zakrytím dýchacích cest a budou muset dodržovat dvoumetrové odstupy, s čímž v jednotlivých místnostech nebude problém,“ vyjmenovává Ladislav Adam, vedoucí návštěvnického provozu hradu Křivoklát.

Celkem patnáct místností obslouží dohromady pět průvodců. Každý bude mít na starost tři místnosti a návštěvníci budou plynule procházet. Průvodci budou opatřeni rouškou a plastovým štítem. „Uvědomujeme si, že prohlídka bude velmi náročná na mluvené slovo a na dýchání, proto na jednu prohlídku bude pět průvodců,“ vysvětluje Ladislav Adam.

Prostory budou po každé prohlídce v hodinových intervalech dezinfikovány ionizátory, u vstupu bude pro návštěvníky k dispozici také dezinfekce.

Dostupný bude od úterý do neděle prohlídkový okruh jedna, tedy Gotické paláce. Jedná se o osmdesátiminutovou prohlídku druhého hradního nádvoří, Stříbrnice, Augustova vězení, hladomorny, kaple, malého Rytířského a velkého Královského sálu, knihovny, obrazárny a dalších objektů.

Každé pondělí bude otevřen okruh bez průvodce - po hradebních ochozech a expozice lovectví v mohutné válcové věži, která tvoří dominantu královského hradu. „Všem průvodcům jejich práce opravdu chybí a už se těší na první návštěvníky,“ dodává vedoucí návštěvnického provozu hradu Křivoklát.

Do Hamousova statku ve Zbečně jen o víkendu

Hamousův statek ve Zbečně bude pro návštěvníky od pondělí 25. května a v následujícím měsíci otevřen pouze o víkendech, a to od 9 do 16 hodin. Při prohlídce bude třeba dbát na bezpečnostní pokyny, které budou umístěny u vstupu do objektu a na webu.

Na Krakovec každý den

Naopak unikátní vrcholně gotická zřícenina hradu Krakovec otevřela svoje brány již 11. května a otevřena je zatím každý den. Podle kastelána Jiří Sobka se po prvních dnech útlumu nádvoří opět plní turisty.

„Tím, že objektů bylo do té doby otevřeno minimum, lidé opravdu chodili. Je to pořád o počasí, o víkendu bylo hezky a za sobotu jsme měli 450 lidí, za neděli 360. Ve všední dny chodí kolem šedesáti lidí, což je vzhledem k tomu, že je stále ještě květen, příjemné,“ potvrzuje zájem turistů Jiří Sobek, který vidí jediný problém v nenošení roušek.

„I když už se všechno uvolňuje, nošení roušek je stále povinností, takže musím mezi lidmi chodit a spoustu z nich upozorňovat, že ochrana obličeje je stále nutná a bez ní by nám také mohli objekt zavřít,“ dodává kastelán.