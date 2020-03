„Na novou zprávu vás upozorní notifikace. Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce,“ uvádí Křivoklát.

V Jesenici uzavřeli sběrný dvůr a omezil se provoz lékárny

S ohledem na aktuální situaci museli ve městě Jesenice uzavřít sběrný dvůr. Ten nebude fungovat až do odvolání. Další opatření se pak dotklo místní lékárny. Jesenická lékárna U Panny Marie Pomocné je bude totiž otevřena jen v ordinační době lékařky Jany Císařové. To znamená, že lidé budou moci využít služeb lékárny v pondělí, v úterý, ve středu a v pátek v době od 8 do 11 hodin. Ve čtvrtek pak bude lékárna přístupná veřejnosti od 13 do 16 hodin.