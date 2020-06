Křivoklátští dobrovolní hasiči se po dlouhých letech marného snažení konečně dočkají nové cisternové automobilové stříkačky. Městys Křivoklát, který žádá o dotaci již od roku 2011, se na popáté konečně dočkal a v současné době běží výběrové řízení na dodávku stříkačky.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Richard Karban

Do této chvíle využívali křivoklátští hasiči starou stříkačku LIAZ Mates. „Do ní ovšem nešly sehnat náhradní díly, proto jsme žádali o dotaci, a to již popáté. Poprvé v roce 2011, ale až ta loňská dotace nakonec vyšla. Zpočátku jsem uvažovala o tom, že by stříkačka byla jen repasovaná, poté jsme se rozhodli pro novou a konečně to vyšlo,“ oddechla si starostka městyse Křivoklát Libuše Vokounová.