„Řidič k výsledku nic neuvedl, byla mu zakázána další jízda a nyní je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě odsouzení hrozí až rok vězení,“ uvedla policistka Michaela Richterová.

Nedal přednost a způsobil škodu za sedmdesát tisíc

Nerespektováním dopravního značení došlo k dopravní nehodě, která se udála v pondělí 20. července večer v obci Řevničov. Způsobil ji čtyřiadvacetiletý řidič, který řídil vozidlo Mitsubishi ulicí Smetanova v Řevničově ve směru do ulice Husova. Při průjezdu čtyřramennou křižovatkou s ulicí Draha nerespektoval dopravní značení Dej přednost v jízdě a narazil do vozu Seat Ibiza, který přijížděl z levé strany a jež řídila padesátiletá řidička. Vozidlo Seat Ibiza bylo nárazem odmrštěno k domu a navíc zadní částí vozu narazilo do zaparkovaného Volva. „Dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu byly u řidiče i řidičky negativní, ke zranění osob nedošlo a celková škoda byla předběžně vyčíslena na sedmdesát tisíc korun,“ přiblížila mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová.

Mladý motorkář se zalekl zajíce a dostal smyk

Na konci uplynulého týdne došlo v katastru městyse Pavlíkov ve směr od obce Chlum k havárii motocyklu značky Honda. Teprve osmnáctiletý motocyklista nepřizpůsobil rychlost jízdy motocyklu, dle jeho vyjádření se zalekl přebíhajícího zajíce, dostal smyk a jeho motorka skončila na pravém boku na silnici. Dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu byla u mladíka negativní, k jeho zranění naštěstí nedošlo a škoda byla předběžně vyčíslena na 24 tisíc korun,“ přiblížila mluvčí rakovnické policie Michaela Richterová.

Auto se převrátilo a skončilo na poli, řidič v nemocnici

Až pole zastavilo devětatřicetiletého řidiče, který jel v sobotu po silnici č. I/27 od Strojetic ke křižovatce s Karlovarskou silnicí. Ten v mírné levotočivé zatáčce z důvodu nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení, svým vozem vjel do příkopu, kde se vůz přetočil přes střechu a skončil v poli. Řidič utrpěl lehčí zranění a byl převezen do rakovnické nemocnice. „Dechovou zkoušku odmítl, stejně jako lékařské vyšetření spojené s odběrem krve a moči,“ doplnila policistka Michaela Richterová. Policisté zadrželi muži řidičský průkaz.

Před jízdou si dal nejspíš pervitin

Množství řidičů pod vlivem drog neustále přibývá. Další, kdo je podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem jiné látky, je třiatřicetiletý muž, který odjížděl od čerpací stanice nacházející se v ulici Dukelských hrdinů, když ho zastavila v Havlíčkově ulici policejní hlídka. „Řidič se podrobil vedle dechové zkoušky také testu na přítomnost drog, který byl pozitivní na amfetamin/metamfetamin. Muži hrozí až jeden rok za mřížemi,“ sdělila policistka Michaela Richterová.

U Nesuchyně došlo ke kolizi tří aut. Zasahovali i hasiči

V neděli v podvečer došlo v katastru obce Nesuchyně na silnici I/6 k dopravní nehodě tří aut, která si vyžádala lékařské ošetření. Způsobil ji čtyřiačtyřicetiletý řidič vozu VW Transporter, který jel ve směru od Prahy na Karlovy Vary. Na rovném úseku nedodržel bezpečnou vzdálenost za vozem Opel, jedoucím ve stejném směru. Ten totiž zastavoval, neboť se před ním objevil pomalu jedoucí Ford, jenž jel pomalu z důvodu poruchy vozidla. Transporter prudce brzdil, ale střetu nezabránil, narazil do Opelu, který byl odmrštěn do Fordu.

„Spolujezdec řidiče, který způsobil dopravní nehodu, byl převezen s lehkým zraněním do rakovnické nemocnice. Řidič Opelu rovněž preventivně převezen do nemocnice, odkud byl propuštěn,“ sdělila policejní mluvčí Michaela Richterová. Dechové zkoušky na přítomnost alkoholu byly u všech řidičů negativní. Celková škoda na vozech byla vyčíslena na 220 tisíc korun. Při dopravní nehodě došlo navíc k úniku provozních kapalin na živici, což odborně ošetřili hasiči z Rakovníka.