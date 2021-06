Rozšíření vodojemu se trochu přibrzdilo pandemií, neboť projektové záležitosti trvaly kvůli onemocněním projektantů déle, než se předpokládalo. V příštím roce už by se mělo podle kroučovské starostky Hany Hajné konečně začít. „Nyní připravujeme žádost o dotaci,“ potvrdila starostka.

Vodovod je v současné době téměř v celé obci. „Některé domy ho ale ještě nemají, navíc budou přibývat další. V létě, když lidé napouštějí bazény, teče z kohoutků rezavá voda a vodárna to nestíhá čistit. Navýšení kapacity by nám mělo výrazně pomoci,“ konstatovala starostka.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Vedení obce, kde žije bezmála tři sta obyvatel, připravuje také projekt na domovní čistírny. „Hydrogeologický průzkum máme u každého domu hotový, zájem o čistírny je. Šli jsme touto cestou, neboť velká čistírna by stála asi padesát milionů, což by obec hodně zadlužilo. Domovní čistírny by měly být do dvaceti milionů, navíc na ně ministerstvo zemědělství přispívá velkými dotacemi,“ vysvětlila Hajná.

Kroučovští rovněž připravují realizaci jedlého lesa s osmdesáti stromy. Veškeré náklady se přitom mají hradit z dotace. „Z toho máme velkou radost. Ovocné sady nám tu leží ladem, nacházejí se na pozemcích soukromníků. Nyní budeme mít vlastní sad. Sázet se mělo začít už na jaře, ale nakonec se začne kvůli příhodnějším podmínkám až na podzim,“ přiblížila starostka.

Na své by si v Kroučové měli přijít i sportovci. Obec totiž plánuje zřídit multifunkční hřiště za místní hospodou, kde už se nacházejí dětské prvky. „Je to takové místní komunitní centrum, lidé se to hodně scházejí a pořádají se tu různé venkovní akce. Máme už hotovou studii. Hřiště by mělo sloužit na nohejbal, volejbal a tenis. Chceme volnější prostor, aby nebylo tolik sevřeno vysokým oplocením,“ poznamenala Hajná. Náklady by neměly přesáhnout milion a půl. Navíc by obec ráda vybudovala nedaleko i altán.

Revitalizace se dočká také jedna ze dvou vodních ploch v obci. Už je hotový projekt, na realizaci by obec ráda získala dotaci. „Celé se to trochu zdrželo různými dotačními požadavky. Rádi bychom rybník přebudovali v jezírko, betonové zdi by se obložily kameny. Rybník by byl samočisticí, obklopený stromy,“ dodala kroučovská starostka.

Na rekonstrukci zatím marně čekají silnice v obci. „Každý rok společně s dalšími vesnicemi žádáme kraj o opravu, ale vždycky se nám to vrátí. Nyní jsem oslovila senátora Iva Trešla, aby opravu podpořil, protože stav místních silnic opravdu není dobrý,“ dodala Hana Hajná.